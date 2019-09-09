FİNANS

ASKON'dan "Anne Yüreğine Ses Ver" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

ASKON Başkanı Orhan Aydın: - "Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün" - "Eğer herhangi bir terör olayına karışmamış iseniz, okuduğunuz sürece ASKON olarak eğitiminizi tamamlayabilmeniz için sizlere burs temin edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, terör örgütünün eline düşmüş gençlere seslenerek, "Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün." dedi.

Aydın, çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için eylemde bulunan annelere destek amacıyla ASKON Doğu ve Güney Doğu şube başkanlarının katılımlarıyla, ASKON Genel Merkezi’nde, "Anne Yüreğine Ses Ver" konulu bir basın açıklaması yaptı.

Çocukları terör örgütü PKK ve PYD'nin elinde olan annelerin yalnız olmadığını belirten Aydın, "Hainler tarafından kaçırılarak eli kanlı terör örgütüne teslim edilen gençlerimizin analarının feryatlarına kayıtsız kalmamak adına 'Ana Yüreğine Ses Ver' diyerek Hacire analarımızın duygularına tercüman olmak ve onların sesini daha da gür bir şekilde duyurabilmek adına bugün başta doğu ve güney doğudan il başkanlarımız olmak üzere, ASKON yönetiminde bulunan iş insanları ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan il başkanlarımız ile bu basın açıklamasını gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

- "Gençlerimizin hayatları karartılmakta"

Peygamber efendimizin (s.a.v), Veda Hutbesi'nde yapmış oldukları hitapta; "Ey İnsanlar; Rabbiniz bir, ceddiniz birdir. Dikkat edin. Arap'ın başka ırka, başka ırkın da Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır." dediğini hatırlatan Aydın, İslam'ın, insanlar arasındaki kimlik, renk ve ırk ayrımı yapmadığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtildiği üzere, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzer sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğunu anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün günümüz Türkiyesi'nde herkes aynı hak ve hukuka sahipken, uzun yıllardır terör belası ile mücadele etmekte ve bu mücadele sürecinde şehitler ve gaziler vermekteyiz. Yine bu süreçte malum emperyalist güçlerin kuklası durumundaki terör örgütü PKK ve PYD tarafından gençlerimiz kandırılarak terör örgütünün kanlı eylemlerinin bir parçası haline getirilmekte sonu çıkmaz bir yolda hayatları karartılmaktadır. Oysa ki, ülkemiz bu coğrafyada dünden bugüne her zaman emin bir bölge olmuş, mazlumun imdadına koşmuştur. Hamdolsun ülkemiz Türkiye, Küresel İnsani Yardım Raporu'nda da belirtildiği gibi dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesidir. Şartlarımız her ne olursa olsun hükümetimiz başta olmak üzere, ülkemizin sivil toplum örgütleri, yeryüzünün hangi coğrafyasında, hangi kıtasında bir mazlumun gözünde yaş aksa o acıyı silmek için gayret sarf etmektedir.

İşte bizler böyle bir medeniyetin bir parçasıyız. Hal böyle iken bu cennet vatanı öteden beri parçalamak isteyen zihniyetlerin hesabı kitabı hiçbir zaman bitmemektedir. Böl, parçala yönet zihniyeti ile hareket eden emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emelleri hiçbir zaman son bulmamış, bu hayasızca akınları Kut’ül Amare ve Çanakkale gibi nice destanlarımızda olduğu gibi Diyarbakırlısından, Trabzonlusuna, Ağrılısından, Edirnelisine kadar aziz milletimizin siper ettiği göğüslerinde son bulmuştur.

- "Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz"

Aydın, Türkiye tarihinde birlik ve dayanışma içinde bulunulan dönemlerde sayısız zaferlerin yaşandığını hatırlatarak, toplumsal birlik mesajı verdi.Hacire Akar, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Fevziye Çetinkaya gibi mağdur annelerin bugün bir kaosa, sonu yangınla biten büyük bir hainliğe dur diyebilmek için cesur seslerini çıkardığını söyleyen Orhan Aydın, şunları kaydetti:

"Onlar yüreklerini dinlediler. Ana yüreği asla hata yapmaz. Biz de analarımızın yüreğinden çıkan bu sese kulak verip bugün sizlerin karşısına çıktık. Bu yüreklere asla kayıtsız kalamazdık. 'Anadolu’nun Aslanları' olarak analarımızın feryadına nasıl destek olabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Bugün bu konuda bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Yeni bir eğitim ve öğretim döneminin başındayız.

Özellikle terör örgütünün eline düşmüş gençlerimize sesleniyoruz. Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün. Eğer herhangi bir terör olayına karışmamış iseniz, okuduğunuz sürece ASKON olarak eğitiminizi tamamlayabilmeniz için sizlere burs temin edeceğiz."

- "Müracaat edin, iş konusunda size destek olacağız"

Aydın, terör örgütlerinin elinde tutulan okul mezunlarına da seslenerek, onlara iş bulabileceklerini anlattı.

Orhan Aydın sözlerini şöyle tamamladı:

"Okulunuz bitirdi iseniz bize müracaat edin, iş konusunda size destek olacağız. Yeter ki o elleri öpülesi analarınızı daha fazla üzmeyin. Bu cennet vatan her bir bireyimize kucak açtığı gibi sizlere de kucak açacaktır. Kesinlikle terörün bir parçası olarak ihanet içinde olmayın. Hayatınızı karartmayın. Yol yakınken doğru olanı seçin ve insanlığın yüz karası olan teröre bulaşmayın."

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Anahtar Kelimeler:
Anne Yüreğine Ses Ver ASKON Orhan Aydın

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