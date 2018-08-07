ASKON'dan e-ihracat atağı

"Akıllı sistemler üzerine Smart Future programımızı nasip olursa 14-15 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğiz. Cari açığa bir nebze olsun çözüm üretebilmek ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize katkıda bulunmak adına katma değeri yüksek ürünler üretip, bunları iç ve dış pazarlarda alıcısına ulaştırmaları noktasında üyelerimize telkinde bulunuyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eski adıyla Ekonomi Bakanlığı, yeni adıyla Ticaret Bakanlığımızın da sağ olsunlar bu konuda çok büyük destek ve teşvikleri var. Biz ülke ekonomimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah, bu tarz projelerin sayısı artar ve daha çok pazarlarda daha çok ürünümüzü lanse ederiz."

