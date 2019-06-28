Aslan Park, büyük kedilere isim arıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen ilk projesi Aslan Park, ev sahipliği yaptığı büyük kedilere isim arıyor.

Aslan Park'tan yapılan açıklamaya göre, www.turkiyeninkedileri.com isimli internet sitesinde başlatılan kampanyayla Tuzla Aslan Park'ta yer alan büyük kedilere isim aranıyor.

Aralarında dünyada sadece 30 tane kalan, 4 tanesi de Aslan Park'ta bulunan beyaz aslanların da olduğu 12 büyük kedi için, web sitesine giren herkes isim önerisinde bulunabiliyor.

15 Temmuz'a kadar isim önerilerinin toplanacağı sitede, her hayvan için en çok önerilen 8 isim anket oylamasına sunulacak ve böylelikle ankette en çok oy alan isimler hayvanların ismi olarak belirlenecek.

Ayrıca kampanya kapsamında isim önerisinde bulunacak kişiler bisikletten, oyun konsoluna, tabletten, drone'a birçok sürpriz hediyenin de sahibi olabilecek.

Türkiye'nin yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen ilk projesi Aslan Park, ev sahipliği yaptığı büyük kedilere isim arıyor. www.turkiyeninkedileri.com üzerinden gerçekleşen kampanyayla Aslan, Kaplan, Beyaz Aslan, Sibirya Kaplanı, Kara Panter, Serval, Karakulak, Yavru Beyaz Aslan, Yavru Bengal Kaplanı, Leopar, Vaşak ve Puma’nın isimlerini tüm Türkiye vatandaşları verecek.