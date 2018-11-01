FİNANS

Asma ve çilek çeşitleri için çoğaltım materyali üretilebilecek

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, daha önce sertifikalı asma fidanı ve çilek fidesi için ana kademe çoğaltım materyalleri üretimi yapılamazken, yeni bir düzenlemeyle doku kültürü üretimlerinde yeni çeşit geliştirmiş araştırma kuruluşlarının kendi ana kademe çoğaltım materyallerini üretebilmesinin önü açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, daha önce sertifikalı asma fidanı ve çilek fidesi için ana kademe çoğaltım materyalleri üretimi yapılamazken, yeni bir düzenlemeyle doku kültürü üretimlerinde yeni çeşit geliştirmiş araştırma kuruluşlarına kendi ana kademe çoğaltım materyallerini üretebilme imkanı tanındı.

Bakanlığın "Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ve "Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut yönetmeliklerde doku kültürüyle üretimlerde genetik analizle çeşit tespiti teknolojisi altyapısının yeterli olmaması sebebiyle sertifikalı asma fidanı ve çilek fidesi üretiminin yapılabilmesi için ana kademe çoğaltım materyalleri üretimi yapılamıyordu. Gelinen mevcut durumda genetik analizle çeşit tespiti teknolojisi altyapısı yaygınlaştı.

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle doku kültürü üretimlerinde yeni çeşit geliştirmiş resmi ve özel araştırma (ıslah) kuruluşlarına kendi ana kademe çoğaltım materyallerini üretebilme hakkı sağlandı.

Böylece, daha önceden yurt dışından ithal edilen asma ve çilek çeşitlerine ait ana kademe damızlık çoğaltım materyalleri ithalatına duyulan ihtiyaç karşılanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
asma fidanı Çilek Fidesi üretimi resmi gazete Tarım ve Orman Bakanlığı

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