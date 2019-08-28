ASO ağustos ayı meclis toplantısı

ANKARA(AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor." dedi.

Özdebir, ASO'nun ağustos ayı meclis toplantısında sanayi üretimi, işsizlik ve enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi üretimindeki daralmanın işsizlik rakamlarına da olumsuz yansıdığını belirten Özdebir, "2 Eylül Pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Sanayi Üretim Endeksi, bu rakamın negatif olarak gerçekleşeceği ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Sanayi üretiminde ve işsizlikle birlikte iç talepteki azalışın, kur ve faizin yukarı yönlü olmasına neden olacağı unutulmamalıdır." diye konuştu.

Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayan Özdebir, sanayide yerli üretimi teşvik eden, katma değerli, yüksek teknolojili üretimi destekleyen bir büyüme modeline ivedi bir şekilde geçilmesi gerektiğini bildirdi.