ASO aralık ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, "2019'un bu yıldan daha iyi geçeceğine inanıyorum. Özellikle ABD ile olan ilişkilerimizin düzelmesi ve Avrupa'da Türkiye algısının tekrar düzelmeye başlamış olması, Türkiye'nin stratejik konumunun başkaları tarafından daha iyi idrak edilmesinden kaynaklı Türkiye'ye yönelik ilgi artışını, inşallah ülkemize yeniden doğrudan ve portföy yatırımları olarak görürüz." dedi.

Özdebir Oda'nın aralık ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde küresel saldırılar ve kur şokuna maruz kaldığını bu nedenle 2018'in zor bir yıl olduğunu belirtti.

Yılbaşından bu yana çeyrekler itibarıyla büyüme oranlarının düştüğüne işaret eden Özdebir, "Gidişat böyle devam ederse, belki de son çeyreği negatif bir büyümeyle kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, küresel ticaretin de son yıllarda zorlandığını, gelişmiş ülkelerde büyüme rakamlarının eksi yönde revize edildiğini dile getirdi.

Özdebir, 2019'un bu yıldan daha iyi geçeceğine inandığını ifade ederek, "Özellikle ABD ile olan ilişkilerimizin düzelmesi ve Avrupa'da Türkiye algısının tekrar düzelmeye başlamış olması, Türkiye'nin stratejik konumunun başkaları tarafından daha iyi idrak edilmesinden kaynaklı Türkiye'ye yönelik ilgi artışını, inşallah ülkemize yeniden doğrudan ve portföy yatırımları olarak görürüz." diye konuştu.