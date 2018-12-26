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ASO aralık ayı meclis toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 12:52 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "2019'un bu yıldan daha iyi geçeceğine inanıyorum. Özellikle ABD ile olan ilişkilerimizin düzelmesi ve Avrupa'da Türkiye algısının tekrar düzelmeye başlamış olması, Türkiye'nin stratejik konumunun başkaları tarafından daha iyi idrak edilmesinden kaynaklı Türkiye'ye yönelik ilgi artışını, inşallah ülkemize yeniden doğrudan ve portföy yatırımları olarak görürüz" - "(TİSK'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alması) Türkiye'deki işletmelerin binde 2'sini temsil eden, firmaların da ancak bir kısmının üye olduğu bir organizasyon bizim adımıza pazarlık yapsın diye tayin ediliyor. Bu, yanlış bir şey"

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, "2019'un bu yıldan daha iyi geçeceğine inanıyorum. Özellikle ABD ile olan ilişkilerimizin düzelmesi ve Avrupa'da Türkiye algısının tekrar düzelmeye başlamış olması, Türkiye'nin stratejik konumunun başkaları tarafından daha iyi idrak edilmesinden kaynaklı Türkiye'ye yönelik ilgi artışını, inşallah ülkemize yeniden doğrudan ve portföy yatırımları olarak görürüz." dedi.

Özdebir Oda'nın aralık ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde küresel saldırılar ve kur şokuna maruz kaldığını bu nedenle 2018'in zor bir yıl olduğunu belirtti.

Yılbaşından bu yana çeyrekler itibarıyla büyüme oranlarının düştüğüne işaret eden Özdebir, "Gidişat böyle devam ederse, belki de son çeyreği negatif bir büyümeyle kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, küresel ticaretin de son yıllarda zorlandığını, gelişmiş ülkelerde büyüme rakamlarının eksi yönde revize edildiğini dile getirdi.

Özdebir, 2019'un bu yıldan daha iyi geçeceğine inandığını ifade ederek, "Özellikle ABD ile olan ilişkilerimizin düzelmesi ve Avrupa'da Türkiye algısının tekrar düzelmeye başlamış olması, Türkiye'nin stratejik konumunun başkaları tarafından daha iyi idrak edilmesinden kaynaklı Türkiye'ye yönelik ilgi artışını, inşallah ülkemize yeniden doğrudan ve portföy yatırımları olarak görürüz." diye konuştu.

- "Kısa çalışma uygulamasından memnunuz"

Bu yıl artı istihdam yaratılmasına karşın iş gücüne katılımın artması nedeniyle işsizlik oranının da yükseldiğini belirten Özdebir, "Bu anlamda kısa çalışma uygulamasının başlamış olması sevindirici. Kısmen de olsa istihdamın devamı açısından önemli bir gelişme. İşletmelerin, yetişmiş elemanlarını kaybetmemesi açısından son derece önemli bir katkı oldu. Bu katkıdan dolayı hükümetimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Özdebir, ekonomideki dengelenme sürecinin nisan ve mayıs aylarına kadar devam edeceğini söyledi.

- "İşvereni TOBB temsil etmeli"

Asgari ücretteki artışa da değinen Özdebir, artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getirdi. Özdebir, "Çalışanlarımızın hakkıdır. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Özdebir, asgari ücretin gelir dilimleri için de ölçü oluşturduğuna işaret ederek, vergi dilimlerindeki düzenlemenin asgari ücret baz alınarak düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) işverenleri temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunmasını eleştiren Özdebir, şunları kaydetti:

"Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ne göre asgari ücret, tarafların temsil edilmiş olduğu bir toplantıyla belirleniyor. Sözleşmede diyor ki 'temsil yeteneği en yüksek olan kimse tarafları o temsil eder.' Türkiye'deki işletmelerin binde 2'sini temsil eden, firmaların da ancak bir kısmının üye olduğu bir organizasyon bizim adımıza pazarlık yapsın diye tayin ediliyor. Bu, yanlış bir şey."

Özdebir, bu durumun ülke gerçekleriyle uyumsuz sonuçların ortaya çıkmasına yol açtığını belirterek, pazarlıklarda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi işveren kesimini daha iyi temsil edecek bir yapının yer alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özdebir, birçok başarılı Türk'ün yurt dışında yaşadığını ifade etti. Bu kişilerin bulundukların ülkelerden Türkiye'ye daha fazla fayda sağlayabileceklerini dile getiren Özdebir, "Orada edindikleri tecrübeler ve bilginin ülkemize transferini sağlayabilirler. Kurmuş oldukları iş ağlarıyla Türkiye'ye yeni iş imkanları sağlayabilirler. Bu anlamda Türk diasporasının da ciddi bir kaynak olduğuna ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

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Ankara Sanayi Odası Nurettin Özdebir toplantı

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