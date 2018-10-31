ASO ekim ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomi politikalarının üretim ve sanayi odaklı olması gerektiğini belirterek, "Cari açığı azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik üzerinde çalışmalıyız." dedi.

Özdebir, ASO ekim ayı meclis toplantısında, Cumhuriyetin bekası için üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet tarihinde tek seferde yapılan en yüksek bedelli yatırım olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Özdebir, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdebir, dolar kurunun 7,50 lira seviyesinden 5,50 liraya geriletilmesinin başarı olduğunu vurgulayarak, "Bunun nedeni, yüksek faiz ortamında küresel piyasalarda ülkemiz lehine dönen olumlu havanın etkisiyle yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisinin artmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Ekonomi politikalarının üretim ve sanayi odaklı olması gerektiğine işaret eden Özdebir, "10 yılda bir kriz yaşamamızın sebebi bizim yumuşak karnımız olan cari açık. Biz cari açığı azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik üzerinde çalışmalıyız. Üretim ekonomisine dönülmediği sürece yine Brunson krizleriyle karşı karşıya kalırız." ifadesini kullandı.