ASO eylül ayı meclis toplantısı

Yüksek teknolojili ürünler için Ar-Ge çalışmalarının önemine değinen Özdebir, bu çalışmaların denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin korumacı ekonomi modeli ve açtığı ticaret savaşına karşı tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Özdebir, "Kısmi bir ithal ikameci rejimle kendi kaynağını kendisi yaratabilen bir ülke haline gelmemiz gerekir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elde etmesinde yegane ve tek çıkar yol budur." diye konuştu.

Özdebir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yapılan ASO'nun eylül ayı meclis toplantısında, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bir ülkenin ve parasının itibarını belirleyen en büyük değer üretim gücüdür." dedi.

Özdebir, YEP'te kamu tasarrufu için öngörülen 76 milyar liranın bu süreçte çok faydalı olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Kur, faiz ve enflasyon sarmalının ülke ekonomisine getirdiği maliyetin, YEP ile aşılacağını düşünüyorum. Özellikle kamu harcamalarında kısıtlamaya gidileceğine ve yüksek maliyetli projelere başlanmayacağına ya da devam edenlerin erteleneceğine yönelik açıklamalar, piyasada rahatlatıcı etki ortaya çıkaracaktır. Bu uygulamayla sağlanacak kamu tasarrufunun, kaynak yaratma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

- "YEP ile Türk lirasına güven artacaktır"

Söz konusu tasarrufun iş dünyasında biraz daralmaya sebep olabileceğini ifade eden Özdebir, bunun aşılması için yerli ürünlerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Özdebir, YEP ile birlikte Türk lirasına olan güvenin artacağını vurgulayarak, "Bu güven artışı bütün makroekonomik değişkenleri olumlu etkileyerek ekonomimizin yeniden dengelenme ve ayarlama sürecine gireceğini düşünüyorum. Bir ülkenin ve parasını itibarını belirleyen en büyük değer üretim gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.