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ASO eylül ayı meclis toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Bir ülkenin ve parasının itibarını belirleyen en büyük değer üretim gücüdür"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bir ülkenin ve parasının itibarını belirleyen en büyük değer üretim gücüdür." dedi.

Özdebir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yapılan ASO'nun eylül ayı meclis toplantısında, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın temellerini sağlam gördüklerini belirten Özdebir, kaynak sorunu aşılırsa ekonomik sıkıntıların da aşılabileceğini söyledi.

Özdebir, dünya ekonomisindeki dalgalanmalara işaret ederek, faiz artırımlarının iş piyasalarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

ABD'nin korumacı ekonomi modeli ve açtığı ticaret savaşına karşı tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Özdebir, "Kısmi bir ithal ikameci rejimle kendi kaynağını kendisi yaratabilen bir ülke haline gelmemiz gerekir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elde etmesinde yegane ve tek çıkar yol budur." diye konuştu.

Yüksek teknolojili ürünler için Ar-Ge çalışmalarının önemine değinen Özdebir, bu çalışmaların denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Özdebir, YEP'te kamu tasarrufu için öngörülen 76 milyar liranın bu süreçte çok faydalı olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Kur, faiz ve enflasyon sarmalının ülke ekonomisine getirdiği maliyetin, YEP ile aşılacağını düşünüyorum. Özellikle kamu harcamalarında kısıtlamaya gidileceğine ve yüksek maliyetli projelere başlanmayacağına ya da devam edenlerin erteleneceğine yönelik açıklamalar, piyasada rahatlatıcı etki ortaya çıkaracaktır. Bu uygulamayla sağlanacak kamu tasarrufunun, kaynak yaratma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

- "YEP ile Türk lirasına güven artacaktır"

Söz konusu tasarrufun iş dünyasında biraz daralmaya sebep olabileceğini ifade eden Özdebir, bunun aşılması için yerli ürünlerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Özdebir, YEP ile birlikte Türk lirasına olan güvenin artacağını vurgulayarak, "Bu güven artışı bütün makroekonomik değişkenleri olumlu etkileyerek ekonomimizin yeniden dengelenme ve ayarlama sürecine gireceğini düşünüyorum. Bir ülkenin ve parasını itibarını belirleyen en büyük değer üretim gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalardaki spekülatif atakla iş dünyasında ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları aşmak için önerilerini de sıralayan Özdebir, şunları kaydetti:

"İşsizlik Fonu daha fonksiyonel kullanılarak, kısa çalışma ödeneği mevzuatına işlerlik kazandırılmalı. Fiyat farkı ödenebilecek ihaleler için fiyat farkı, ödenemeyenler içinse tavsiye hakkı verilmesi için kararname çıkarılmalı. Kur atağı mücbir sebep gibi değerlendirilmeli, fark sonucu çıkan kazanç ve zarar bilançolara ve vergilere realize olduktan sonra yansıtılmalıdır. Bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılmalı ve finansmana ulaşım kolaylaştırılmalı."

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ASO Eylül meclis toplantısı Nurettin Özdebir YEP

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