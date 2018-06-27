ASO haziran ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni sistemle bürokratik süreçlerden kaynaklanan kayıpların ortadan kalkacağına dikkati çekerek, "Türkiye ekonomisine ilişkin yapısal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için uygun bir yapı ortaya çıkacaktır." dedi.

Özdebir, ASO'nun haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve oluşturacağı hükümeti tebrik ettiğini belirterek, "Ankaralı sanayiciler olarak, ülkemizin başarısı için hükümetimizin her zaman yanındayız. Yeni sistemle hızlı karar alma ve bürokratik süreçlerden kaynaklanan kayıpların ortadan kalkacağı düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisine ilişkin yapısal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için uygun bir yapı ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Bazı iktisatçıların enflasyon ve cari açığın kontrol altında tutulabilmesi için iç talebin kısılması gerektiğini savunduğunu aktaran Özdebir, "Biz sanayiciler olarak tam tersini düşünüyoruz. Sanayi kesiminin döviz cinsinden borçluluklarının arttığı düşünüldüğünde, iç pazarımızın canlılığını kaybetmemesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.