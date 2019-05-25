FİNANS

ASO ile Somali arasında iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

ASO ile Somali arasında iş birliği

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanı Yahye Ismail Mohamed ve beraberindeki iş adamı heyeti, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti.

Görüşmede, karşılıklı ticari ilişkilerin teşvik edilerek geliştirilmesi ve iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Özdebir, iş birliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Somali’nin stratejik olarak önemli bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Somali'nin, Mekke ve Medine’nin bekçisi olduğunu belirten Özdebir, "Burada yer tutarsanız Sahra Altı Afrika ile ticaretinizi geliştirebilme imkanı doğacaktır. Stratejik olarak önemli bir bölge ve Somali’deki kardeşlerimize ihtiyacımız var. Onların da Türkiye’nin teknolojisine, bilgisine ve ürünlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu iş birliği anlaşması iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Mohamed ise ülke olarak artık daha iş odaklı bir yaklaşımla sosyal girişimcilik ve özel sektörün büyümesi üzerine odaklandıklarını kaydederek, "Bu bağlamda Somali’nin Hirshabelle eyaletinin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Türk şirketlerinin Hirshabelle bölgesinde siyasal ve ekonomik rol almasını istiyorum. Bölgemiz, fırsatlar bölgesi. Sizleri tüm sektörlerde yatırım yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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