ASO kasım ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Eğer birinin attığı bir tweet, Ayşe teyzemin, Mehmet Ali amcamın hayatına etki ediyorsa ekonomik bağımsızlığımızdan söz etmemiz mümkün değildir." dedi.

Özdebir, Oda'nın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, döviz kurunda son dönemde yaşanan hareketliliğin ekonomiyi ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerin, ardında yüksek enflasyon ve faizlerin artması gibi yükler bıraktığını dile getiren Özdebir, "Dünyada herkes borçlu. Bu, bize özgü bir şey değil. Bu borçlanmanın maliyetleri anormal şekilde arttı. Bunlar uzun dönemde karşımızdaki önemli riskler olarak durmakta. Bu risklerin beraberinde getirmiş olduğu kurdaki dalgalanma, geriye gelmiş olmasına karşın hala bu bizi etkilemekte ama bunun doğal sonucu olarak piyasalardaki durgunluk, iş yapamama durumu her geçen gün ağırlığını hissettirmekte." diye konuştu.

Özdebir, sanayi üretimi verilerine değinerek, 2017'nin 4. çeyreğinden itibaren sanayi üretimindeki düşüşe dikkati çekti. Buna karşın dış ticaretteki olumlu gelişmelerin Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirten Özdebir, sanayi üretimi ile Türkiye'nin büyüme performansının birbirlerini takip ettiğini dile getirdi.