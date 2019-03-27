ASO mart ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, üretim ve iş yerlerinin ayakta kalmaları için atılacak adımların istihdam da yaratacağını belirterek, "İş yeri yoksa üretim, istihdam, vergi ve ihracat da yoktur." dedi.

Özdebir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin de konuk olduğu mart ayı meclis toplantısındaki konuşmasında işsizliğin ekonominin önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

İşsizliğin sanayide uygulanacak üretim reformuyla çözülebileceğini dile getiren Özdebir, "Üretim, kendiliğinden istihdamı doğuracaktır. İş yeri yoksa üretim, istihdam, vergi ve ihracat da yoktur. İş yerini korursak istihdamı da yaratmış oluruz." diye konuştu.

Yüksek kredi faiz oranlarının sanayicinin likiditeye ulaşmasındaki en büyük engel olduğuna işaret eden Özdebir, bu durumun üretimi ciddi anlamda sekteye uğrattığını kaydetti. Özdebir, "Bu noktada Türk Eximbank ve Kalkınma Bankasının rolü gözden geçirilmeli. İhracat destekleri artırılmalı." ifadesini kullandı.