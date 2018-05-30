ASO mayıs ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye ekonomisine yönelik, 24 Haziran öncesinde sanki kısa vadeli, çok önemli bir sorunla karşı karşıyaymış gibi hava estirilmesini doğru bulmuyorum." dedi. Özdebir, ASO'nun mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, yeni dönemde Ankaralı sanayicilerin menfaati için çalışarak, sanayinin önünü açmaya, ülkenin müreffeh yarınlara ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Üretim yapılmadığı sürece refah seviyesinin artırılmasının mümkün olmadığını belirten Özdebir, "Bunun için de üretimin merkezinde yer alan sanayicilerin vizyoner, öngörülü, yenilikçi, dünyayı okuyan ve takip eden bir yapıda olması gerekir." diye konuştu. Son dönemde döviz kurlarında yoğun hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Özdebir, şöyle devam etti: "Kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's ve Standard and Poor's'un (S&P) not indirimleri yetmezmiş gibi bir de yayınladıkları raporlarla abartılı kaygılarını dile getirmeleri, küresel risklerle birleştiğinde Türkiye'yi yüksek derecede riskli bir ülke konumuna sokmuştur. Gelişme yolundaki ekonomiler içinde Türkiye yeniden riskli gösterilmeye çalışılmıştır. Bu noktada öncelikle sorgulamamız gereken husus, söz konusu değerlendirmeler ne derece objektif ve tarafsızdır? Maalesef söz konusu değerlendirmelerin objektif yönleri sınırlı görünmektedir."

- "Bankalara da önemli iş düşüyor" Ekonominin birtakım sorunları bulunduğunu ancak son dönemde döviz kurunda yaşanan oynaklığı ve Türk lirasının diğer gelişmekte olan para birimlerine kıyasla negatif ayrışmasını bunlarla açıklamanın mümkün olmadığını vurgulayan Özdebir, "Türkiye ekonomisine yönelik, 24 Haziran öncesinde sanki kısa vadeli, çok önemli bir sorunla karşı karşıyaymış gibi hava estirilmesini doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı. Merkez Bankasının faiz artırımıyla faizlerin yüzde 16,5 seviyesine yükseldiğini, devamında bu hafta içinde politika faizine ilişkin sadeleşme hamlesi sonrasında dolar kurunun 4,60'ın altına gerilediğini anımsatan Özdebir, "Bu süreçte tek başına Merkez Bankasını sorumlu tutamayız, sorun kurumsal değil, sistemsel bir sorundur." değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, özel sektörün borçluluğunda ciddi artış olduğuna da değinerek, kredilerin yeniden yapılandırılması ya da vadesinin esnetilmesiyle söz konusu olumsuz tesirlerin sınırlı kalacağını söyledi. Bu noktada bankalara önemli iş düştüğünü vurgulayan Özdebir, "Bankaların, döviz cinsinden kredileri şu dönemde daha uzun vadeye yayılacak şekilde yeniden ele alması yerinde olur." dedi.