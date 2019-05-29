ASO mayıs ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi"nin iç piyasada likidite darboğazının aşılmasında etkili olacağını belirterek, "Bankalardan finansman sağlanmakta zorlanıldığı bir dönemde bu tedbirlerin yerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Özdebir, Odanın mayıs ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, ekonomide yaşanan sıkıntıların ana nedeninin reel sektörün yüksek borçluluk oranı olduğunu söyledi.

Reel sektör ile bankacılık sektörü arasında borç sorunu bulunduğunu ve bunun çözülmesi gerektiğini dile getiren Özdebir, "Bunun gerçekleşebilmesi için piyasa dinamiklerini harekete geçirecek bir para politikasının yanı sıra bankacılık ile reel sektör arasında kanalların açılması yani borç yapılandırılması gerekir." ifadesini kullandı.

Özdebir, reel sektörün bankalara borçlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından satın alınabileceğini belirterek, "Diğer bir alternatif, Asya krizinden sonra Malezya ve Tayland'da olduğu gibi aktif yönetim şirketleri vasıtasıyla borç yapılandırılması ve sistemin yürütülebilmesi için Kurumsal Borç Yeniden Yapılandırma Komitesi devreye sokulabilir." diye konuştu.