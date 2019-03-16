AFYONKARAHİSAR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Yatırımdan üretime, ticarete, satışa, ihracata kadar kamu kurum ve kuruluşlarının iyi bir iş birliği ve koordinasyon içinde teşvikleri organize etmesi lazım." dedi.

Dönmez, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tecrübeli sanayicilerle özel sektör ve kamu tecrübesi olan bürokratların birlikte güzel işler yapabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de koordinasyon ve iş birliğini sağlamaya çalıştıklarını belirten Dönmez, "Yatırımdan üretime, ticarete, satışa, ihracata kadar kamu kurum ve kuruluşlarının iyi bir iş birliği ve koordinasyon içinde teşvikleri organize etmesi lazım. Maalesef geçmiş dönemde bürokrasiden ve siyasi yapıdan kaynaklanan aynı desteklerin farklı kurumlar tarafından, farklı adlarla verilmesi birtakım karışıklıklara yol açtı. Bunları da düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, kalkınma ajanslarının sanayi ve üretime ilişkin uygulamaların pilot projelerinin yapılabileceği yerler olduğuna işaret ederek, Türkiye çapında denendiğinde başarısızlıkların ağır olabileceği uygulamaların yerelde denenip daha sonra ulusal ölçekte yapılmasının önem taşıdığını bildirdi.