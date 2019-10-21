ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kamu bankaları dışındaki bankaların genellikle tüketici kredisi kullandırmayı tercih ettiklerini belirterek "Tüketici kredilerinde artış varken ticari kredilerde ciddi azalma olduğunu görüyoruz. Bunun tersi sadece kamu bankalarımızda var." dedi.

Özdebir, ASO'nun Ela Quality Resort Otel'de gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde Avrupa ekonomisinin resesyona girmesi ve dünya ticaretinin büyümekte zorlanması yönünde tahminler yapıldığını söyledi.

Bu dönemde Türkiye'nin büyüme rakamlarının gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek IMF gibi uluslararası birçok kuruluş tarafından yukarı yönlü revize edildiğini hatırlatan Özdebir, "İnşallah bu büyüme rakamlarını tutturabiliriz." diye konuştu.

Reel sektör açısından en önemli konulardan birinin finansmana erişim olduğunu kaydeden Özdebir, kredi hacimlerinin Kredi Garanti Fonunun (KGF) da desteğiyle üç kamu bankasında artmasına karşın diğer bankalarda geriye gittiğini dile getirdi.