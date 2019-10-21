FİNANS

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Kamu bankaları dışında kalan bankalar genellikle tüketici kredisi kullandırmayı tercih ediyor. Tüketici kredilerinde artış varken ticari kredilerde ciddi azalma olduğunu görüyoruz. Bunun tersi sadece kamu bankalarımızda var" - KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli: - "(KGF kefaletli krediler) Normal bankacılık işlemlerinde alınan kredilerde yata, kata giden ne kadarsa bu kredilerde de o kadar vardır"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kamu bankaları dışındaki bankaların genellikle tüketici kredisi kullandırmayı tercih ettiklerini belirterek "Tüketici kredilerinde artış varken ticari kredilerde ciddi azalma olduğunu görüyoruz. Bunun tersi sadece kamu bankalarımızda var." dedi.

Özdebir, ASO'nun Ela Quality Resort Otel'de gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde Avrupa ekonomisinin resesyona girmesi ve dünya ticaretinin büyümekte zorlanması yönünde tahminler yapıldığını söyledi.

Bu dönemde Türkiye'nin büyüme rakamlarının gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek IMF gibi uluslararası birçok kuruluş tarafından yukarı yönlü revize edildiğini hatırlatan Özdebir, "İnşallah bu büyüme rakamlarını tutturabiliriz." diye konuştu.

Reel sektör açısından en önemli konulardan birinin finansmana erişim olduğunu kaydeden Özdebir, kredi hacimlerinin Kredi Garanti Fonunun (KGF) da desteğiyle üç kamu bankasında artmasına karşın diğer bankalarda geriye gittiğini dile getirdi.

Özdebir, kamu bankaları dışında kalan bankaların genellikle tüketici kredisi kullandırmayı tercih ettiklerine dikkati çekerek "Tüketici kredilerinde artış varken ticari kredilerde ciddi azalma olduğunu görüyoruz. Bunun tersi sadece kamu bankalarımızda var." ifadelerini kullandı.

Finansmana erişimin rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Özdebir, "Ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, girişimcilik ruhu çok gelişmiş bir toplum"

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli de 2017'den bu yana 785 bin işletmenin 394 milyar lira kredi kullanmasına aracılık ettikleri bilgisini vererek günde ortalama 5-6 bin işletmenin başvurularının sonuçlandırıldığını söyledi.

Dünyada en hızlı çalışan KGF'nin Türkiye'de olduğuna işaret eden Gergerli, "Bu övgü bütün sistemin." dedi.

Dünyanın her yerinde KGF benzeri yapıların bulunduğuna dikkati çeken Gergerli, son 4 yılda sistemi iyileştirerek bir model ortaya koyduklarını dile getirdi.

Gergerli, KGF destekli kredilerin amacı dışında kullanıldığı yönündeki eleştirilere de değinerek şunları kaydetti:

"Bu krediler yata, kata gitti şeklinde söylemler vardı. Toplam kredilerin yaklaşık yüzde 91'i yeni kredi şeklinde kullandırılanlardır. Yeniden vadelendirilenlerin oranı yüzde 4,5 idi. Dolayısıyla bu şekilde özellikle iş dünyasının kendi ayağına sıktığı hususlar oldu. Normal bankacılık işlemlerinde alınan kredilerde yata, kata giden ne kadarsa bu kredilerde de o kadar vardır."

Gergerli, geleceğe dair inancın güçlü tutulması gerektiğini belirterek "Türkiye gerçekten çok güçlü, birçok rekabetçi özelliğe sahip, girişimcilik ruhu çok gelişmiş bir toplum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ASO KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli Nurettin Özdebir

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