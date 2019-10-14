FİNANS

ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nden uzmanlık eğitimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar" - ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş: - "Ekim ayı içerisinde MEGİP kapsamında, ilk etapta iş garantili mesleki eğitim görmek üzere yaklaşık 150 kişi eğitime başlayacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar." ifadelerini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda sağlıklı, güvenli ortamların sağlanması için uzman yetiştirmek amacıyla düzenlenen "İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Uzmanlığı Kursu"nun açılışı ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Özdebir burada yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinerek, son yıllarda bu alanda önemli adımlar atıldığını aktardı.

Yapılan eğitimlerle farkındalığın ve bilincin her geçen gün artığına işaret eden Özdebir, şunları kaydetti:

"Ankara Sanayi Odası olarak iş yerlerimizin verimliliğini artırmak, insan değerimizi artırmak, kendi sağlığına, arkadaşlarının sağlığına, huzura barışa ve güvene önem vermelerini sağlamak amacıyla düzenlenen bu eğitimlere önem veriyoruz. Fabrikaların içerisindeki insanları çıkarttığınız zaman geriye boş kullanılmış binalarda kullanılmış tezgahlar kalır. O firmanın değerini oluşturan o firmada çalışan insanlardır. İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar."

- "ASO Sürekli Eğitim Merkezi, önemli katkılar sağlayacak"

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş da ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Akdaş, ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nin Türk sanayisine ve eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacak bir proje olduğunu belirterek, "Merkezimiz, imalat sanayi başta olmak üzere, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni, gelişen teknolojiye uyum sağlayacak nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için mesleki ve teknik eğitim vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim ayı içerisinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, ilk etapta iş garantili mesleki eğitim görmek üzere yaklaşık 150 kişinin eğitime başlayacağını bilgisin veren Akdaş, bu sayının kısa sürede 360'a ulaşacağını ve her 3 aylık dönemde 360 kişinin eğitim görmeye devam edeceğini belirtti.

Açılışa, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve çok sayıda iş ekipmanları kontrol uzmanı da katıldı.

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