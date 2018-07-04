FİNANS

ASO Teknik Kolejinin 3. dönem mezunları diplomalarını aldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Eğitimde sadece bilgi yetmiyor. İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler başarabildiğiniz değerli. Bu anlamda mesleki teknik eğitim çok önemli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, eğitimde sadece bilginin yeterli olmadığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler başarabildiğiniz değerli. Bu anlamda mesleki teknik eğitim çok önemli." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ASO Teknik Kolejinin 3. dönem mezunu olan 125 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Mezuniyet töreni, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, eğitim kurulu üyeleri, sanayiciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerin yeni bir dönüm noktasına geldiklerini ve üniversite sınavında çok başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Eğitimde sadece bilginin yetmediğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler başarabildiğiniz değerli. Bu anlamda mesleki teknik eğitim çok önemli. Erciyes Üniversitesini kazanan ilk mezunlarımız burada almış oldukları CNC dersleriyle daha üniversitenin ilk yılında fabrikalara Cad/Cam programları yaparak 100 lira yevmiyeyle iş buldular. İkinci yıllarında ise teknoparktan yer kiralayıp fabrikalara otomasyon sistemleri yaptılar. İşte biz tam da bunu istiyoruz. Sizlerin kendinize olan güveninizin çok yüksek olmasını istiyoruz. Çünkü iyi bir eğitim aldınız, iyi beceriler kazandınız. Bu becerilerinizi bir an evvel ülkeye, millete ve kendinize faydalı hale getirmenizi istiyoruz."

Özdebir daha sonra eğitim kurulu üyeleriyle birlikte okul birincisi Mehmet Talha Altındaş'a, ikinci Burak Tunç'a ve üçüncü Enes Boz'a diplomalarını verdi.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
25 yıllık kadın dondurma ustası25 yıllık kadın dondurma ustası
Ordulular demiryolu istiyorOrdulular demiryolu istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sanayi Odası ASO ASO Teknik Koleji Nurettin Özdebir

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

Değişen iklim şartları buğdayı vurdu

Değişen iklim şartları buğdayı vurdu

25 yıllık kadın dondurma ustası

25 yıllık kadın dondurma ustası

Ordulular demiryolu istiyor

Ordulular demiryolu istiyor

AB Projesi: Jeotermal enerjide hedef sıfır emisyon

AB Projesi: Jeotermal enerjide hedef sıfır emisyon

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.