ASO Teknik Kolejinin 3. dönem mezunları diplomalarını aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, eğitimde sadece bilginin yeterli olmadığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler başarabildiğiniz değerli. Bu anlamda mesleki teknik eğitim çok önemli." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ASO Teknik Kolejinin 3. dönem mezunu olan 125 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Mezuniyet töreni, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, eğitim kurulu üyeleri, sanayiciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerin yeni bir dönüm noktasına geldiklerini ve üniversite sınavında çok başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Eğitimde sadece bilginin yetmediğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler başarabildiğiniz değerli. Bu anlamda mesleki teknik eğitim çok önemli. Erciyes Üniversitesini kazanan ilk mezunlarımız burada almış oldukları CNC dersleriyle daha üniversitenin ilk yılında fabrikalara Cad/Cam programları yaparak 100 lira yevmiyeyle iş buldular. İkinci yıllarında ise teknoparktan yer kiralayıp fabrikalara otomasyon sistemleri yaptılar. İşte biz tam da bunu istiyoruz. Sizlerin kendinize olan güveninizin çok yüksek olmasını istiyoruz. Çünkü iyi bir eğitim aldınız, iyi beceriler kazandınız. Bu becerilerinizi bir an evvel ülkeye, millete ve kendinize faydalı hale getirmenizi istiyoruz."

Özdebir daha sonra eğitim kurulu üyeleriyle birlikte okul birincisi Mehmet Talha Altındaş'a, ikinci Burak Tunç'a ve üçüncü Enes Boz'a diplomalarını verdi.

