FİNANS

ASO temmuz ayı meclis toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Dünya ileri teknoloji pazarında ülkemizin payı binde bir. Bu, ihracatımızın başarısızlığından değil, sanayimizin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Firmalarımızın daha fazla Ar-Ge ve inovasyona yönelmesi lazım"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin dünya ileri teknoloji pazarından aldığı payın çok düşük olduğunu belirterek, "Bu, ihracatımızın başarısızlığından değil, sanayimizin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Firmalarımızın daha fazla Ar-Ge ve inovasyona yönelmesi lazım." dedi.

Özdebir, ASO'nun temmuz ayı meclis toplantısında, Türkiye'nin iç ekonomik tablosunu ve uluslararası ekonomideki durumunu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkilerini göstermeye başladığına işaret eden Özdebir, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza 'Hayırlı olsun' ziyaretine gittiğimizde 4 yıldır sürüncemede kalan 2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili sorunlarımızı ilettik. Sorunun çözümüne yönelik somut adımlar hemen bir haftalık süreçte atıldı." diye konuştu.

Özdebir, Türkiye'nin küresel ekonomik yarışa dahil olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışta başarılı olmanın temel kuralı yalnızca hızlı olmak değil, aslolan rakiplerden hızlı koşmaktır. Dünya Bankası verilerine göre 2010-2017'de Türkiye ekonomisi dolar bazında toplamda yüzde 10,2 büyürken, Güney Kore yüzde 40, Çin yüzde 100, Hindistan yüzde 56, Endonezya ise yüzde 34 büyüdü. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ekonomimiz koşmuş ama rakiplerinden geri kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ekonomisinin handikaplarına da dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birkaç yumuşak karnı var. Bunlardan biri cari açık. Dünya ileri teknoloji pazarında ülkemizin payı binde bir. Bu, ihracatımızın başarısızlığından değil, sanayimizin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Firmalarımızın daha fazla Ar-Ge ve inovasyona yönelmesi lazım. Bütçemizde bu işler için kaynaklar ayrılıyor ancak değerlendiremiyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirebilmek için yeni modeller oluşturmamız gerekebilir."

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ASO meclis toplantısı Nurettin Özdebir

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