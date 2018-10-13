FİNANS

ASO ve İŞKUR nitelikli eleman yetiştirecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odası ve İŞKUR, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için iş birliği yapacak - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Projeyle işsiz ve meslek sahibi olmayanlar için de çok önemli bir fırsat doğdu. Eğitimler sonrasında, firmalar talep etmiş oldukları kurslarda eğitim görenleri kendi işletmelerinde işe alacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" (MEGİP) çerçevesinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen MEGİP çerçevesinde ASO ve İŞKUR iş birliği yapacak.

Bu iş birliği nedeniyle düzenlenen bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Özdebir, amaçlarının, firmaların ihtiyacı olan meslek alanında kurslar düzenleyerek sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek olduğunu aktararak, "Projeyle işsiz olup aynı zamanda bir meslek sahibi olmayan kardeşlerimiz için de çok önemli bir fırsat doğdu. Eğitimler sonrasında, firmalar talep etmiş oldukları kurslarda eğitim görenleri kendi işletmelerinde işe alacak. Bu kapsamda MEGİP'in, işletmelerimize nitelikli personel bulma noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İşverenlerimiz, çalışmayı arzu ettiğiniz insanları, hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşsınlar." ifadesini kullandı.

Ankara Çalışma ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım da protokol kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yine işverenlerimizin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programıyla yetiştireceğiz. Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde en fazla 8 ay süreyle düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61 lira cep harçlığı ödeyeceğiz. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler. Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacağız."

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