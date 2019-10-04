ASO ve Keçiören Belediyesi arasında meslek edindirme iş birliği

Keçiören Belediyesi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek edindirme faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği yaptı.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Göçmen Hizmetleri Merkezi ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi arasında "Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokolü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi adına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ASO Sürekli Eğitim Merkezi adına ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Niyazi Akdaş imzaladı. Protokolle mesleki ve teknik eğitimde uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlamak, mesleği olanların kişisel gelişmelerine veya yeni mesleklere uyumlarına imkan sağlamak amaçlandı.

Altınok, belediye ve sanayi iş birliğine önem verdiklerini vurgulayarak, nitelikli iş gücünün sanayinin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti. Altınok, "Nitelikli bir eğitimle devletin ve milletin yükünü ciddi anlamda almış oluyorsunuz. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.