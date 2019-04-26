ASO ve TAEK arasında iş birliği

ANKARA - Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) arasında Türk sanayicilerin nükleer kabiliyetlerinin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve TAEK Başkan Vekili Suat Ünal tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TAEK Türkiye'de kurulacak radyoaktif atık tesisi, radyasyon tesisi ve nükleer tesislere tedarikçi olmak isteyen yerli firmalara teknik destek sağlayacak.
ASO'da düzenlenen imza töreninde konuşan Özdebir, Türkiye'de devam eden Akkuyu ve planlanan Sinop Nükleer Santrali olmak üzere 20'şer milyar dolarlık yatırım yapılacağını anımsatarak, yerli sanayicilerin burada yer alması gerektiğini belirtti.
Nurettin Özdebir, ülkemizde yeni olan nükleer enerji sektörünün standart ve özelliklerine göre yerli sanayicinin kapasitesini artırmayı hedeflediğini aktardı.
Nükleer enerji sektöründe yer alabilmek için eğitim ve akreditasyonun önemine değinen Özdebir, "Oda ve sanayicilerimiz olarak kapasitemizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bizim hedefimiz bu santrallerde yerli sanayicinin payını artırmak. Türkiye'deki varlığın minimum yüzde 50'si yerli olmalı. Dünyada 50 santral inşaatı var, burada da olmalıyız. Bunun için bu iş birlikleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
ASO Başkanı Özdebir, nükleer santral inşaatlarındaki birçok malzemenin yerli sanayiciler tarafından rahatlıkla üretilebileceğini de kaydetti.
- TAEK Türk sanayicilere teknik destek sağlayacak
TAEK Başkan Vekili Ünal da kurum olarak Türk sanayicilerin nükleer sektördeki yapacakları imalatlarda eğitim ve danışmanlık gibi konularda destek sağlayacaklarını kaydetti.
Yeni yapılanmada bir Ar-Ge ve eğitim kurumu olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ünal, "Önümüzdeki dönemde ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyeleri ve Türk sanayicilerine yapacakları imalatlarda, danışmanlık ve aplikasyon gibi konularda eğitim vereceğiz." diye konuştu.
İş birliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde yer almak isteyen yerli sanayi firmaları ise NÜKSAK tarafından belirlenecek.
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