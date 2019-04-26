ASO ve TAEK arasında iş birliği

ANKARA - Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) arasında Türk sanayicilerin nükleer kabiliyetlerinin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve TAEK Başkan Vekili Suat Ünal tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TAEK Türkiye'de kurulacak radyoaktif atık tesisi, radyasyon tesisi ve nükleer tesislere tedarikçi olmak isteyen yerli firmalara teknik destek sağlayacak.

ASO'da düzenlenen imza töreninde konuşan Özdebir, Türkiye'de devam eden Akkuyu ve planlanan Sinop Nükleer Santrali olmak üzere 20'şer milyar dolarlık yatırım yapılacağını anımsatarak, yerli sanayicilerin burada yer alması gerektiğini belirtti.

Nurettin Özdebir, ülkemizde yeni olan nükleer enerji sektörünün standart ve özelliklerine göre yerli sanayicinin kapasitesini artırmayı hedeflediğini aktardı.

Nükleer enerji sektöründe yer alabilmek için eğitim ve akreditasyonun önemine değinen Özdebir, "Oda ve sanayicilerimiz olarak kapasitemizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bizim hedefimiz bu santrallerde yerli sanayicinin payını artırmak. Türkiye'deki varlığın minimum yüzde 50'si yerli olmalı. Dünyada 50 santral inşaatı var, burada da olmalıyız. Bunun için bu iş birlikleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.