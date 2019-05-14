ASO'da 5G konferansı düzenlendi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "5G bizim hayatımızı kolaylaştıracak, işlerimizi hızlandıracak, şimdiye göre belki binlerce katı aleti, nesneyi insanı birbirine bağlayacak." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın ev sahipliğinde, TÜSİAV Kadın Platformu ve Ankara Üniversitesi Kadın Platformu iş birliğiyle "5G ve Ötesi… Nedir, Ne Değildir, Ne Beklemeliyiz" konulu konferans düzenlendi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çok hızlı geliştiğini, bilgisayarlarda, bugüne kadar yazılmış bütün kitaplardan daha fazla dijital veri üretildiğini bildirdi.

Dijitalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 4. Sanayi Devrimi'nin nesnelerin interneti olarak da ifade edildiğini anımsatan Özdebir, "4. Sanayi Devrimi sadece üretim değil, bana göre bir ekosistem yani karar-destek mekanizmalarını içine alan, sizin en uzaktaki müşterinizle en uzaktaki tedarikçinizi bile size entegre eden ve bunlar arasında muazzam bir haberleşme ihtiyacını doğuran ekosistem." değerlendirmesinde bulundu.