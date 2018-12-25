Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yüzde 26,05 artışla net 2 bin 20 liraya yükseltilen asgari ücret rakamını olumlu karşıladığını belirterek, "2019 yılında asgari ücret desteğinin 12 ay olarak devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, asgari ücrete 5 puanlık refah payı eklendiğini anımsatarak, yeni rakamın çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Dar gelirlilerin ücretlerine yapılan artışların doğrudan ekonomiye geri döneceğine işaret eden Özdebir, "İşçilerimiz bu artışı hak etmiştir. Onların refah seviyelerini artırmak hem devletimizin hem de işverenlerimizin görevidir. Daha mutlu çalışanlarımızla daha huzurlu bir iş hayatı ve daha verimli bir ülke olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda oy birliğiyle alındığını, devlet, işçi ve işverenin ortak bir karara imza attığını ve bunun uzlaşma kültürü açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Özdebir, gelecekte ülkede her konuda verilecek kararların uzlaşıyla alınması temennisini ifade etti.