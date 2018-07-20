ASO'dan Bakan Varank'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir ile yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyeleri, Bakan Varank'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Varank, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni sistemle kamudaki zihniyet değişimini mutlaka gerçekleştireceklerini vurguladı. Her türlü sorun ve önerinin mutlaka kendisine iletilmesini isteyen Varank, "İnşallah güzel işleri birlikte yapacağız, yeni bir başarı hikayesi yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir'in ASO Meclis Toplantısı'na davetini de kabul eden Varank, en kısa zamanda Ankaralı sanayicilerle geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geleceğini kaydetti.

- "Sorunlar daha hızlı çözülecek"

Varank'a yeni görevinde başarılar dileyen Özdebir de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inandığını belirtti.

Özdebir, ASO ve başkentteki OSB'ler, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili Varank'a bilgi vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Bazı OSB'lerle çeşitli sektörlerdeki spesifik sorunların da gündeme getirildiği ziyarette, daha geniş katılımlı toplantıyla tüm sorunların yeniden ele alınması kararlaştırıldı.

