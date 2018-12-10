ASO'dan büyüme değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var." ifadesini kullandı.

Özdebir, 2018 yılı 3. çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki gösterdiği performanstan sonra ülkeye yönelik ekonomik saldırıya rağmen, bu çeyrekte daralma olmadığını belirten Özdebir, "Ekonomik saldırıya rağmen büyüdük ama çıkarmamız gereken dersler var. İmalat sanayisindeki yüzde 0,6'lık artış, ülkemizin sağlıklı şekilde büyümesi için sanayinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sanayiye gerekli önemin verilmesi açısından bu rakamlar önemli sinyaller vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, son güven endekslerinin, inşaat hariç diğer kesimlerde ekonomiye güvenin artığına işaret ederek, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisini desteklemesi durumunda 2019 yılında ülkenin istenilen hedeflere rahatlıkla varabileceğini vurguladı. Faiz ve kurda yaşanacak düzeltmelerle Türkiye ekonomisinin çarkları çok daha hızlı dönebileceğini ancak bunun için yapılması gerekenler olduğunun altını çizen Özdebir, şunları kaydetti: