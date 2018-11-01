ASO'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ederek, Oda'nın nükleer projeleri başta olmak üzere enerji sektörüyle ilgili hazırladığı raporu sundu.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette Bakan Dönmez'e, Ankaralı sanayicilerin enerji ve madencilikle ilgili sorunlarını aktardı.

Özdebir, 2014-2017 yıllarında üyelerinin nükleer kabiliyetine katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri "Nükleer Endüstri'de Yerli Katkı" projesini başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürüttükleri Nükleer Sanayi Kümelenmesi ile ilgili gelişmeleri de Bakan Dönmez'e aktaran Özdebir, 5 yıl sürecek 32 milyon lira bütçeli bu projeyle 51 firmanın nükleer endüstri kod ve standartlarına uygun tasarım ve imalat yapma yeteneğinin geliştirileceğini belirtti.

Özdebir, ASO tarafından nükleer projeleri başta olmak üzere enerji sektörüyle ilgili hazırlanan raporu Bakan Dönmez'e sundu.

Açıklamada, Bakan Dönmez'den ASO'nun enerji sektöründeki çalışmaları için tam destek alındığı kaydedildi.

