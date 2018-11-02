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ASO'dan enflasyonla mücadele için yüzde 20 indirim

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

ASO tarafından yıl sonuna kadar tüm belge ve hizmet ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı alındı - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Enflasyon trendinin gelecek dönemlerde aşağı yönlü hareketi makro ekonomide dengelenmeyi hızlandıracak"

Ankara Sanayi Odasınca, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"na destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar tüm belge ve hizmet ücretlerinde yüzde 20 indirim kararı alındı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO ekim ayı meclis toplantısında üyelerin oy birliğiyle aldığı kararla, 31 Aralık'a kadar ASO tarafından verilen tüm belge ve hizmet ücretlerinde kampanyadaki yüzde 10 yerine yüzde 20 indirim uygulanacak.

Kararı değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, programın açıklandığı 9 Ekim'de bu mücadeleyi desteklediklerini ve ASO olarak katılacaklarını açıkladıklarını anımsattı.

Bu süreçte üyelerden mücadeleye destek istediklerini ve büyük oranda katılımın gerçekleştiğini ifade eden Özdebir, "O tarihten sonra yapılan ilk meclis toplantımızda yönetim kurulumuzun teklifiyle meclisimiz yüzde 20 indirim kararı aldı. Topyekün dayanışmayla bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, enflasyonla mücadelede popülist politikalardan uzak, üretime dayalı ekonomi ile geçici değil kalıcı çözümler ve politikalar ortaya konulması gerektiğini de vurgulayarak, enflasyonun yükselmesinin çok kolay olduğunu ancak düşüş sürecinin gecikmeli olacağının unutulmamasını istedi.

Enflasyon trendinin gelecek dönemlerde aşağı yönlü hareketinin, makro ekonomide dengelenmeyi hızlandıracağını bildiren Özdebir, şunları kaydetti:

"Özellikle enflasyonun çözümü noktasında hanehalkı odaklı olunması, yani enflasyonun düşeceğine kamu otoritesinin vatandaşları inandırması gerekir. Bu gerçekleştiğinde enflasyonda başarı şansı daha da artacaktır. Piyasa kuralları çerçevesinde hareket edilmesi ve olumlu haber akışı ile birlikte sadece enflasyonda değil bütün makroekonomik değişkenlerin dengelenme ve düzelme sürecinin daha da hızlanacağı kanaatini taşıyorum."

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ASO ASO'dan belge ve hizmetlerde indirim Enflasyonla Topyekun Mücadele Nurettin Özdebir

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