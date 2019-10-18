FİNANS

ASO'dan iş garantili mesleki eğitim

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

ASO ile İŞKUR arasında "Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü" imzalandı - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "İŞKUR ile ASO 1. OSB'de yeni faaliyete geçen ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde firmalarımızın personel ihtiyaçlarına göre nitelikli eleman yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz insanlar bölgede yer alan fabrikalarda istihdam edilecek" - Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım: - "ASO ile 23 dalda sanayinin ihtiyaçlarına uygun çeşitli alanlarda iş birliği kursları düzenliyoruz. Amacımız sanayimize nitelikli personel yetiştirmek"

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde "Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ASO Başkanı Nurettin Özdebir, imza törenindeki konuşmasında, istihdam ve nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik protokolün önemine işaret etti.

Protokolün ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Özdebir, şunları kaydetti:

"İŞKUR ile ASO 1. OSB'de yeni faaliyete geçen ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde firmalarımızın personel ihtiyaçlarına göre istekleri ve beklentileri doğrultusunda nitelikli eleman yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz insanlar bölgede yer alan fabrikalarda istihdam edilecek. İşbaşı Eğitim Programı süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortaları İŞKUR tarafından karşılanan kursiyerlere, belirli tutarda günlük harcırah ödenecek."

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım da İŞKUR olarak istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl başlayan MEGİP Projesi'nin uygulamalarına devam ediyoruz. ASO ile 23 dalda sanayinin ihtiyaçlarına uygun çeşitli alanlarda iş birliği kursları düzenliyoruz. Amacımız sanayimize nitelikli personel yetiştirmek. İstihdama katkı sağlamak için İŞKUR-özel sektör iş birliği sürüyor." ifadelerini kullandı.

- Başlangıçta 300 kişi eğitim görecek

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş da protokol çerçevesinde sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikte iş gücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitimler düzenleneceğini kaydetti. Akdaş, "Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi ve akabinde eğitime katılanlarının istihdam edilmesi amaçlanıyor." bilgisini verdi.

Projenin başlangıcında 125'i Suriyeli olmak üzere yaklaşık 300 kişi eğitim görecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar 8 firmada iş başı yapacak.

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Ankara Sanayi Odası ASO ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ASO Başkanı Nurettin Özdebir

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