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ASO'dan "KDV alacaklarına karşılık, hazine bonosu" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir: - "Sanayiciler olarak devreden KDV alacaklarına ilişkin taleplerimiz var, devlet bize bozdurmamak şartıyla çok düşük faizle hazine bonosu versin, bunları işaret edilen bankalarda teminat olarak kullanalım istiyoruz" - "Bu kapsamda sanayi sektörünü ilgilendiren yaklaşık 50 milyar liralık alacaktan bahsediyoruz" - "Enflasyonla mücadele konusunda herkes şahsi menfaatlerini bir kenara bırakarak, el birliğiyle ülkenin geleceği ve bekası için aklı selim şekilde fedakarlıkta bulunmalı"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin devreden KDV alacaklarına ilişkin bazı talepleri olduğunu belirterek, "Devlet bize, bozdurmamak şartıyla çok düşük faizle hazine bonosu versin, bunları işaret edilen bankalarda teminat olarak kullanalım istiyoruz. Çünkü bu kapsamda sanayi sektörünü ilgilendiren yaklaşık 50 milyar liralık alacaktan bahsediyoruz." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı toplantısında gündeme getirdiği konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu toplantıda, ASO'nun hazırlayıp Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiği raporda yer alan, ekonomi alanında alınması gereken 15 tedbirin çoğunun gündeme geldiğini bildiren Özdebir, bu sebeple Bakan Albayrak'a teşekkür etti.

Özdebir, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı toplantısında, gündeme gelen KDV iadelerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bakan Albayrak'ın belirttiği iadeler, indirimli KDV'den, ihracattan kaynaklananlar. Bu KDV'lerin ödenme işlemlerini hızlandıracaklarını söylemeleri son derece sevindirici bir haber. Bunun dışında devreden KDV'ler olarak alacaklarımız var, bunlarla ilgili de bir talebimiz vardı. Devlet bize, bozdurmamak şartıyla çok düşük faizle hazine bonosu versin, bunları devletin işaret ettiği bankalarda teminat olarak kullanalım istiyoruz. Çünkü bu kapsamda sanayi sektörünü ilgilendiren yaklaşık 50 milyar liralık alacaktan bahsediyoruz."

Özdebir, enflasyonla mücadele konusunda herkesin şahsi menfaatlerini bir kenara bırakarak, el birliğiyle ülkenin geleceği ve bekası için aklı selim şekilde fedakarlıkta bulunması gerektiğini vurguladı.

Bankacılık, finans kesimi ve bazı sektörlerde yapılacak indirimler gibi desteklerinin halka moral vereceğini belirten Özdebir, "ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bir tweetle, bir gecede 7 liraya çıkan dolar insanları korkuttu. Bu korku nedeniyle geleceğe yönelik beklentiler bozulduğu için yukarı doğru fiyatlama yapılmaya başlandı. Halbuki şu anda kurlarda bir iyileşme, Türkiye'nin algısı ve imajıyla ilgili son derece güzel gelişmeler var. Bakan Albayrak'ın, topyekun bir hamlenin başlangıcını yapması son derece yerinde." diye konuştu.

- "Kısa çalışma ödeneğinin şartları"

Özdebir, çeşitli nedenlerle belli bir süre çalışamayan sigortalılara, çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan "kısa çalışma ödeneği" uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özdebir, söz konusu ödenek konusunda taleplerini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilettiklerini söyledi.

Kısa çalışma ödeneğinin istihdam kaybı olmaması açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir şikayetim var. İşsizlik fonu 4 parçadan oluşmakta, dörtte birini devlet, dörtte üçünü ise firmalar ödemekte. Bizim teklifimiz şuydu, işsizlik fonundan destek olunsun, kısa çalışma ödeneğiyle sıkıntılı dönemi geçirelim. Çünkü, bunun fona maliyeti insanların iş kaybından daha az. İşten ayrılan bir kişiye, çalıştığı süreye göre 6-10 ay süreyle maaş ödenmek mecburiyetinde. Önerimiz doğrultusunda fondan daha aza para çıkacak, insanlar işlerine devam etmiş olacak, işletmeler de çalışanlarından ayrılmayacak."

Özdebir, ödeneğin genel uygulama içine alınabilmesi için gerekli düzenlemelerin kısa sürede yapılmasının önemine değindi. Özellikle yatırım malı üreten sektörlerin "çarkı döndürebilmek" için kısa çalışma ödeneğine yönelik düzenlemeyi dört gözle beklediklerini dile getiren Özdebir, "Devletimizin şu anda bununla ilgili bir çalışma yürüttüğü, bize çeşitli kaynaklar tarafından teyit edildi. Burada bir yeni bir yoruma ihtiyaç var. Bu nasıl yapılır? Yorumla mı, kanunda değişiklikle mi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle mi bunun teknik tarafını bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

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ASO Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı KDV alacakları kısa çalışma ödeneği Nurettin Özdebir

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