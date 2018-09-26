ERDAL ÇELİKEL - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, çeşitli nedenlerle belli bir süre çalışamayan sigortalılara, çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan "kısa çalışma ödeneği" uygulamasına yeniden işlerlik kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Özdebir, AA muhabirine, kısa çalışma ödeneğinin geçmişte de başvurulan bir yöntem olduğunu söyledi.

İçinden geçilen süreçte uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özdebir, "Uygulama 3 haftaya karşılık bir hafta mı yoksa ikişer hafta mı olur, bu detaylar konuşulur." dedi.

Firmaların şu an bazı çalışanlarına 2019 yılının izinlerini bile kullandırdıklarına dikkati çeken Özdebir, şöyle devam etti:

"Bir eleman kolay yetişmiyor. Bir kişiyi işten çıkardığınız zaman yeniden aynı kalitede eleman bulmak zor. İçinde bulunduğumuz dönemde üreticinin satamadığı bir malı imal etmesinin, masrafa girmesinin anlamı yok. İlla ki piyasalar dengeye oturacak ve hayat normale dönecek, o zaman bu elemanlara ihtiyacımız olacak."