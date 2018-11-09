FİNANS

ASO'dan "kısa çalışma" teşekkürü

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yayınlanan yeni yönetmelikte 'zorlayıcı sebep' tanımı yapıldı" - "Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek" - "Yönetmeliğin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere herkese teşekkürler"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yayınlanan yeni yönetmelikte "zorlayıcı sebep" tanımı yapıldığını belirterek, "Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek. Yönetmeliğin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, ağustosta Türkiye'ye yönelik kur saldırılarıyla, bazı firmaların sıkıntı yaşayarak üretimlerini kısmi olarak azalttıklarını hatırlattı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlara 15 maddelik bir rapor sunduklarını ve rapordaki maddelerden birinin de kısa çalışma ödeneği uygulamasının süratle hayata geçirilmesi olduğunu anımsatan Özdebir, "Uygulamada üretimini kısmen azaltan ya da belirli süre geçici olarak durduran firmalarımızın, işçi çıkarmadan işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması sağlanıyordu. Mevcut Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle bir türlü işlerlik kazanamıyordu. Özellikle Çalışma Bakanımızı ziyaret ederek durumu kendisine aktarıp talebimizi iletmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düzenleme önemli bir fonksiyon üstlenecek"

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, "İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları" şeklinde "zorlayıcı sebep" tanımı getirildiğini bildiren Özdebir, şunları kaydetti:

"Küçülen piyasa ortamında, çalışanlarını işten çıkarmak bir işletmenin yapmak isteyeceği en son şeydir. Bu tanım ve düzenlemeyle, sıkıntıya düşen firmalarımız bu imkandan daha rahat faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek. Düzenlemenin işçilerimizi çıkarmadan sıkıntılarımızı aşmak için önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyorum. Zaten işçilerimiz işsiz kalsaydı 10 ay süreyle maaşlarını bu fondan almak zorunda kalacaktı. Düzenlemeyle fon da daha az ödeme yapmış olacak. Dolayısıyla bu hem çalışanın, hem de fonun lehine bir durum. Yönetmeliğin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere herkese teşekkürler."

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ASO kısa çalışma ödeneği Nurettin Özdebir

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