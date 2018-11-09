Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yayınlanan yeni yönetmelikte "zorlayıcı sebep" tanımı yapıldığını belirterek, "Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek. Yönetmeliğin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, ağustosta Türkiye'ye yönelik kur saldırılarıyla, bazı firmaların sıkıntı yaşayarak üretimlerini kısmi olarak azalttıklarını hatırlattı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlara 15 maddelik bir rapor sunduklarını ve rapordaki maddelerden birinin de kısa çalışma ödeneği uygulamasının süratle hayata geçirilmesi olduğunu anımsatan Özdebir, "Uygulamada üretimini kısmen azaltan ya da belirli süre geçici olarak durduran firmalarımızın, işçi çıkarmadan işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması sağlanıyordu. Mevcut Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle bir türlü işlerlik kazanamıyordu. Özellikle Çalışma Bakanımızı ziyaret ederek durumu kendisine aktarıp talebimizi iletmiştik." değerlendirmesinde bulundu.