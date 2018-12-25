Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, daha fazla üretim için nitelikli ve donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitime bütüncül bir şekilde bakılamadığı için fazla mesafe alınamıyor. İşsizlik oranları bu kadar yüksek olmasına rağmen imalat sanayisi eleman bulamıyor." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başlatılan Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET- European Credit System For Vocational Education and Training) Çalıştayı'na katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, ECVET ile bireylere farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda mesleki eğitimlerini tamamlayabilme yolunun açıldığını bildirdi. Bu sistemin, bireyin kendi ülkesi dışındaki bir yerde gördüğü eğitimin tanınmasını ve şeffaflığını sağlamak üzere geliştirildiğine işaret eden Özdebir, sistemle hayat boyu eğitimin cazibesinin artacağına inandığını vurguladı.

Özdebir, genç nüfusun niteliğinin artırılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: