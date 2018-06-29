ASO'dan Sudan'a yatırım çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Sudan'ın, Doğu Afrika'nın parlayan yıldızı haline geldiğini belirterek, "Bu parlayan ve hızla kalkınan ülkede yatırım yapmak sanayicilerimiz açısından çok değerli olacaktır." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın ev sahipliğinde Sudan Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Özdebir, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk sanayicilerine Sudan ile iş birliği ve yatırım çağrısında bulundu.

Sudan'a çok sayıda ziyaret yaptığını vurgulayan Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi ziyareti sırasında çok sayıda iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Özdebir, Sudan'ın hızla kalkınan bir ülke haline geldiğinin altını çizerek, "Bundan 20 sene önce ilk Sudan ziyaretimde havaalanı ile Hartum arasında neredeyse asfalt yoktu. Şimdi ise büyük köprüler, modern caddeler, modern binalar görüyorsunuz. Yer altı zenginlikleri açısından, gerek petrol, gerekse mineral madenciliği açısından müthiş bir potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.