ASO'dan üyelerine kredi desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), KOBİ Destek Kredisi Kampanyası ile 3. kez üyelerini 38,5 milyon liralık düşük faizli krediden yararlandıracak.
ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen KOBİ Destek Kredisi Kampanyası kapsamında ASO üyesi işletmeler aylık 1,85 faiz oranıyla 200 bin liraya kadar, ilk 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi kullanabilecek.
Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kanalıyla kullandırılacak kredilerde ASO üyesi KOBİ'ler öncelikle odaya müracaat ederek, faaliyet belgesi alacaklar. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek şirketin başvurusu, banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde şirket aylık 1,85 (yıllık 22,2) faiz oranıyla 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Asgari limiti 50 bin lira, azami limiti ise 200 bin lira olan kredi, ilk 6 ay ana para ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli, toplamda 18 ay vadeli olarak geri ödenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, desteğin, oda üyesi işletmelerin sıkıntılarının aşılmasına katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"TOBB çatısı altındaki oda ve borsalar, bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştiriyor. KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Kur üzerinden ülkemize yönelik finansal saldırıların gerçekleştiği bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimi sağlayacak bir adım attık. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar."
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