FİNANS

ASO'dan üyelerine kredi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

ASO, KOBİ Destek Kredisi Kampanyası ile 3. kez üyelerine 38,5 milyon liralık düşük faizli kredi kullandıracak - Asgari limiti 50 bin lira, azami limiti 200 bin lira olan kredi, ilk 6 ay ana para ödemesiz, sonraki 12 ay eşit taksitli, toplam 18 ay vadeli olarak geri ödenecek

Ankara Sanayi Odası (ASO), KOBİ Destek Kredisi Kampanyası ile 3. kez üyelerini 38,5 milyon liralık düşük faizli krediden yararlandıracak.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen KOBİ Destek Kredisi Kampanyası kapsamında ASO üyesi işletmeler aylık 1,85 faiz oranıyla 200 bin liraya kadar, ilk 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi kullanabilecek.

Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kanalıyla kullandırılacak kredilerde ASO üyesi KOBİ'ler öncelikle odaya müracaat ederek, faaliyet belgesi alacaklar. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek şirketin başvurusu, banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde şirket aylık 1,85 (yıllık 22,2) faiz oranıyla 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Asgari limiti 50 bin lira, azami limiti ise 200 bin lira olan kredi, ilk 6 ay ana para ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli, toplamda 18 ay vadeli olarak geri ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, desteğin, oda üyesi işletmelerin sıkıntılarının aşılmasına katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"TOBB çatısı altındaki oda ve borsalar, bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştiriyor. KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Kur üzerinden ülkemize yönelik finansal saldırıların gerçekleştiği bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimi sağlayacak bir adım attık. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar."

PARTNERAyakları yere değmiyorAyakları yere değmiyor
TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'daTÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da
İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttıİnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASO Nefes Kredisi Nurettin Özdebir TOBB

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

Gümüşhane'de 380 dekar arazi tarıma kazandırıldı

Gümüşhane'de 380 dekar arazi tarıma kazandırıldı

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Evren Yurttaş: Küçücük bir 'led' evinizi yakabilir

Evren Yurttaş: Küçücük bir 'led' evinizi yakabilir

TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.