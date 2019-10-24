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ASO'dan yeni istihdam paketine destek

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: - "İstihdam paketinin insanları şevke getirip, daha azimli ve iştahlı çalışmalarını sağlayacağına inanıyorum. Yeni yılla ekonominin büyüme trendine gireceğini ümit ediyorum" - "Gelir olacak ki harcanacak, sanayi de üretim yapacak. Bu anlamda üretimin, istihdamın desteklenmesi açısından bu paketin iyi bir araç olacağını düşünüyoruz"

ERDAL ÇELİKEL - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kamu bankalarının üzerinde çalıştığı yeni istihdam paketine ilişkin, "İstihdam paketinin insanları şevke getirip, daha azimli ve iştahlı çalışmalarını sağlayacağına inanıyorum. Yeni yılla ekonominin büyüme trendine gireceğini ümit ediyorum." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, hükümetin bu zamana kadar açıkladığı destek programlarının daha çok ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi ve yüksek teknolojili ürünlerle ilgili olduğunu söyledi.

Kamu bankaları tarafından hazırlanan yeni istihdam paketinin ise emek yoğun sanayi ürünlerini de kapsadığını dile getiren Özdebir, bu açıdan çalışmanın önemine dikkati çekti. Özdebir, söz konusu paket kapsamında 10 ve üzerinde işçi çalıştıran firmalara avantajlı şartlarda kredi imkanı sağlanacağını anlatarak, böylece istihdamın önemli ölçüde destekleneceğini kaydetti.

Özdebir, yeni istihdam paketinin özellikle inşaat sektöründe yarım kalan projelerin tamamlanması açısından bir fırsat sunacağını belirterek, "Şu anda değersiz görünen yatırımların tamamlanarak satılabilir hale getirilmesi adına birtakım fedakarlıklar yapılması gerekiyor. Biz daha önce tercihimizi doğru yapmadık. Betona bu kadar para gömeceğimize, bu kadar yapı stoku oluşturacağımıza, bu kadar AVM yapacağımıza Türkiye'nin sanayisine yatırım yapmalıydık." değerlendirmesinde bulundu.

İVME Finansman Paketi'yle faizlerin yüzde 11 düzeylerine kadar düşürüldüğünü anımsatan Özdebir, yeni çalışmadaki kredi oranlarının da beklentileri karşılayacağına inandığını vurguladı.

Özdebir, son açıklanan istihdam verilerine göre işsizlik oranının yüzde 13,9, genç nüfustaki işsizliğin ise yüzde 27,1 olduğunu hatırlatarak, "Gelir olacak ki harcanacak, sanayi de üretim yapacak. Bu anlamda üretimin, istihdamın desteklenmesi açısından bu paketin iyi bir araç olacağını düşünüyoruz. İstihdam paketinin insanları şevke getirip, daha azimli ve iştahlı çalışmalarını sağlayacağına inanıyorum. Yeni yılla ekonominin büyüme trendine gireceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirim beklediklerini kaydeden Özdebir, "Faizin 1 puan daha indirilmesi imalat sektörünün hareketlenmesi için güzel bir teşvik olacaktır." diye konuştu.

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Ankara Sanayi Odası ASO Nurettin Özdebir

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