ASO'nun desteğiyle yürütülen MEBET ile meslek seçimi başarısı

Testlerin ilk versiyonunun uygulanmaya başladığı 2007 tarihinden bu yana ASO teknik okullarına müracaat eden 12 bin 500 öğrenci söz konusu testlere katıldı. Testler sonucunda ASO teknik okullarına yönlendirilen bin 500 öğrencinin yüzde 96’sı eğitimini başarıyla tamamladı. Öğrencilerin yüzde 91’i ise eğitim gördükleri mesleki alanda çalışma yaşamını sürdürüyor. Bu oran, son 3 yılda yüzde yüz seviyesine ulaştı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın desteğiyle ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Erkunt Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen Mesleki Beceri Testleri (MEBET) öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük başarı sağladı.

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) desteğiyle Erkunt Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen Mesleki Beceri Testleri (MEBET) ile öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük başarı sağlandığı belirtilerek, MEBET testlerinin uygulanmaya başladığı 2007'den bu yana ASO teknik okullarına yönlendirilen bin 500 öğrencinin yüzde 91’inin eğitim gördükleri mesleki alanda çalıştığı bildirildi.

Geliştirilen bu test ile öğrencilerin üç boyutlu uzaysal algısı, alet ve makine kullanma becerisi, aritmetik akıl yürütme ve el becerisi yetenekleri ölçülerek, geliştirilebilecek yetenekleri ve başarılı olabileceği alanlar tespit ediliyor.

ASO Erkunt Eğitim Merkezi ile geliştirdiği bu testi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen eğitimcilere verdiği seminerlerle yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bursa, Trabzon, Samsun Havza ilçesinden gelen çok sayıda öğretmen ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim programları kapsamında Türkiye genelinde 82 kişilik eğitimci grubuna MEBET eğitim programları da düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bu testler ile gençlerin doğru mesleklere yönlendirilmesinin hem eğitimin başarısını artıracağını hem de kaynak kayıplarının önüne geçileceğini belirtti.

Özdebir, Türkiye'nin önemli hedefleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu hedeflere ulaşabilmenin yolu insan kaynağımızın niteliğini artırmaktan geçiyor. Ankara Sanayi Odası olarak ortaya koyduğumuz bu modelleri, Türkiye’ye örnek olması amacıyla oluşturduk. Türkiye’nin her bölgesinden odalar ve mesleki eğitime gönül verenler lütfen çalışmalarımızı incelesinler. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

