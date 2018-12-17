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ASO'nun KOBİ Destek Kredisi hacmi 65 milyon lirayı buldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odasınca 3. kez verilen KOBİ Destek Kredisi'nin hacmi, talep yoğunluğu nedeniyle önce 55 milyon liraya, şimdi de 65 milyon liraya yükseltildi

Ankara Sanayi Odasınca (ASO) 3. kez verilen KOBİ Destek Kredisi'nde hacim, talep yoğunluğu nedeniyle 65 milyon liraya çıkarıldı.

Odadan yapılan açıklamada, ASO'nun, eylül sonunda kullandırmaya başladığı 3. KOBİ Destek Kredisi'nde (Nefes Kredisi) oluşan talep yoğunluğu nedeniyle kredi hacmini iki kez artırarak üyelerine destek olmaya devam ettiği bildirildi.

ASO'nun eylül ayı sonunda kullandırmaya başladığı 38,5 milyon liralık 3. Nefes Kredisi'nin miktarını, oluşan talep nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de katkısıyla önce 55 milyon liraya, ardından da kendi imkanlarını zorlayarak 65 milyon liraya çıkardığı belirtilen açıklamada, odanın, kredi hacmi doluncaya kadar başvuru almaya devam edeceği ve kredi faizlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kanalıyla kullandırılacak kredilerde ASO üyesi KOBİ'lerin öncelikle odaya müracaat ederek faaliyet belgesi alacağına işaret edilerek, "Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek şirketin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek. Olumlu sonuçlanması halinde şirket, aylık 1,85 (yıllık 22,2) faiz oranıyla 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Asgari limiti 50 bin lira, azami limiti ise 200 bin lira olan kredide, ilk 6 ay anapara ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek." değerlendirmesine yer verildi.

- "Elimizi taşın altına koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir de oda olarak 3. kez kullandırmaya başladıkları Nefes Kredisi'nde üyelerden gelen talep nedeniyle kredi hacmini artırdıklarını bildirdi. TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Ekonominin daraldığı bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimini sağlayacak bir adım attık. TOBB'un da ilave katkılarıyla kredi hacmini artırarak talep eden tüm üyelerimizin bu kaynağa ulaşmasını hedefledik. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Sanayi Odası Nefes Kredisi

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