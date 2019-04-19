"Aspirin getirisi buğdayın 3 katı"

MELİKE KINACI - Kurak iklim koşullarına dayanıklılığı ile dikkati çeken, bitkisel yağ üretiminden kozmetik ve biyodizele kadar birçok alanda kullanılabilen aspirin, buğdaya göre üç kat fazla ekonomik getirisinin olduğu belirtildi.

Türkiye Aspir Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aspirin dünya genelinde rağbet gören bir bitki olduğunu söyledi.

Bakanlık desteği ve çiftçilerin gayreti ile üretimi 70 bin tona kadar çıkan aspirin hala Türkiye'de yeterince tanınmadığını anlatan Akınerdem, şöyle konuştu:

"Üretimde henüz istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Dünyada tarıma bakış ve anlayış değişiyor. Artık ülkeler birim alandan en yüksek geliri getirecek bitkileri yetiştiriyor. Aspir en kuru şartlarda yetiştirilebilecek bir bitki. Hububata göre kurak alanlarda mutlaka hasat edilebiliyor. Özellikle üretim yapılmayan tarım alanlarımızın, hiç değilse münavebe sistemi içerisinde 2-3 milyon hektar alanının aspir tarımına tahsis edilmesi gerekiyor."

Aspir üretiminin artırılmasının ülke ekonomisine çok faydası olacağını vurgulayan Akınerdem, sözlerini şöyle sürdürdü: