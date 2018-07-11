"Asrın projesi" Marmaray'la 265 milyon yolcu taşındı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray'ı bugüne kadar 265 milyon yolcu kullandı.

"Asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ın 13 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arası 29 Ekim 2013'te hizmete girdi.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Marmaray ile bugüne kadar 265 milyon yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti.

Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısı 200 bine ulaşıyor.

Marmaray sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına da büyük katkılar sağlıyor.

- Yaklaşık 27 bin araç trafikten alındı

Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 27 bin araç trafikten çekildi. Böylece, çevreye 201 bin ton zehirli gaz salınımı engellenirken, 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandı.

Yine Marmaray'ı kullanan vatandaşların diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, 265 milyon yolcu, toplam 265 milyon saat tasarruf etti.