Assan Foods, Foodex Japan Fuarı'nda ilgi gördü

Koçoğlu, "Foodex Japan Fuarı’nda sektörümüzün önde gelen firmalarıyla temas kurduk ve potansiyel müşterilerimizle bir araya geldik. Sektördeki gelişmelere yakından temas etme fırsatı yakaladık. Bizler için oldukça verimli geçen fuar boyunca, standımıza uğrayan ziyaretçilerimize ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Assan Foods'un fuarda büyük ilgi gördüğünü kaydeden Koçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 300'den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hem kendi markamızla hem de private label kanalında hızla büyüyoruz. Soslarımızı ülkelerin damak tatlarına göre farklı formüllerle yapıyoruz. Örneğin bizim salçalarımız likopeni yüksek olduğu için Japonlar tarafından çok beğeniliyor."

Yakın bir zamanda perakende şirketi Walmart ile anlaştıklarını belirten Koçoğlu, "Walmart'ın Çin'deki marketlerinde kendi markamız Colorado ile yer almaya başladık. Böylece, dünyanın en büyük market zincirinin Çin'de listelediği ürünler arasına girerek büyük bir başarıya imza atmış olduk. Aynı zamanda market zinciri Dairy Farm için de 6 ülkede 9 ürün üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

