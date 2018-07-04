İSTANBUL (AA) - Kibar Holding’in grup şirketlerinden olan Assan Panel, Lübnan’da düzenlenen ve bölgenin en büyük fuarı olma özelliği taşıyan Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı'nda özel standıyla yer aldı.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, fuarda yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş çatı ve cephe kaplama, soğuk oda, polikarbonat (ışıklık) ürünleri ve özellikle yangın dayanımı açısından önemli olan taşyünü panellerini ziyaretçilerin beğenisine sunan şirket, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Assan Panel’in bu yıl 5. kez katıldığı ve 26-29 Haziran'da gerçekleşen

bölgenin tek uluslararası yapı fuarı olan Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı’na dünyanın dört bir yanından katılımcı akın etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Uluslararası Satış Müdürü Berk Baltaoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasi, kültürel ve ticari anlamda Orta Doğu'nun vitrini olarak nitelendirilen Lübnan’da düzenlenen Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı’na katılım göstermiş olmak bizim için oldukça önemli. Burada sektördeki gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra mevcut pazarlardaki yerimizi güçlendirme ve potansiyel müşterilerle ilişki kurma fırsatı yakaladık. Standımıza ve firmamıza olan ilgi bizleri ayrıca memnun etti."

