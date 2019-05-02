FİNANS

Assan Panel, Project Qatar Fuarı'nda büyük ilgi gördü

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Kibar Holding’in grup şirketlerinden Assan Panel, inşaat ve yapı sektörünün en önemli fuarlarından olan Project Qatar Fuarı’nda ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu - Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar: - “Son yıllarda müteahhitlik sektörünün en canlı piyasalarından biri haline gelen Katar pazarına yakından temas etme fırsatı sunması açısından önemsiyorum”

İSTANBUL (AA)- Assan Panel, Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı “Project Qatar Fuarı”na katılarak, sahip olduğu birbirinden inovatif ürün gamını fuar ziyaretçileri için sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörün önde gelen firmalarının güncel teknoloji ve malzemelerini yatırımcılarla buluşturduğu fuarda, çatı ve cephe kaplama, soğuk oda panelleri, taşyünü panelleri, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlayan Multilight, AssanPU ürünlerinden PU köpük ve PU mastik, AssanDemir markasına ait trapez ve panellerle uyumlu vida ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Assan Panel katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde (DECC) gerçekleşen, yaklaşık 15 bin ziyaretçinin ağırlandığı fuar, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Assan Panel’in 5’inci kez yer aldığı, bölgenin tek yapı fuarı olarak, sektörün global buluşma noktalarından biri haline gelen Project Qatar Fuarı’na 29 ülkeden toplam 420’nin üzerinde firma katılım gösterdi.

- “Sahip olduğumuz güçlü ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulduk”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, Assan Panel olarak küresel boyutta önemli firmaların katıldığı Project Qatar Fuarı’nda 5’inci kez yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Project Qatar Fuarı’nı, son yıllarda müteahhitlik sektörünün en canlı piyasalarından biri haline gelen Katar pazarına yakından temas etme fırsatı sunması açısından önemsediğini kaydeden Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de standımız ziyaretçilerden oldukça yoğun ilgi gördü. Sahip olduğumuz ürün gamımızı sektöre bire bir tanıtma, anlatma, sahip olduğumuz güçlü ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde de Assan Panel’e katma değer sağlayacak benzer organizasyonlarda yer almayı sürdüreceğiz.”

PARTNERBir fenomenin ‘içerik intiharı’Bir fenomenin ‘içerik intiharı’
İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldiİSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi
Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdilerKapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Assan Panel Project Qatar Fuarı Tolga Akar

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

İTO

İTO

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.