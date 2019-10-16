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Assan Panel Saudi Build Fuarı’nda büyük ilgi gördü

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, Suudi Arabistan’da bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Yapı ve Makine Fuarı’na katıldı

İSTANBUL(AA) - Kibar Holding’in grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, inşaat ve yapı sektörünün önemli fuarlarından olan Saudi Build Fuarı’na katıldı.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ekim tarihlerinde başkent Riyad’da düzenlenen fuar, sektörün önde gelen temsilcilerini buluşturdu. Saudi Build Fuarı, Körfez ülkelerindeki potansiyel yapı yatırım fırsatlarını bir araya getirme, uluslararası iş ortaklıklarını destekleme ve marka tanıtımını geliştirme bakımından büyük önem taşıyor.

Assan Panel, farklı dolgu türlerinde çatı, cephe ve soğuk oda panel çeşitlerini; gün ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlayan polikarbonat ürünlerini ve AssanPU markasıyla PU köpük ve PU mastik ürünlerini müşterilere sundu ve fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, Assan Panel olarak küresel boyutta önemli firmaların katıldığı Saudi Build Fuarı’nda yer aldığımız için mutlu olduklarını belirterek, "Saudi Build Fuarı’nı Orta Doğu pazarına yakından temas etme fırsatı sunması açısından oldukça önemsiyorum. Standımız ziyaretçilerden oldukça yoğun ilgi gördü. Sahip olduğumuz ürün gamımızı sektöre bire bir tanıtma, anlatma ve Orta Doğu’daki varlığımızı güçlendirme fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Assan Panel saudi build fuarı yapı ve makine fuarı

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