Assan Panel, Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Assan Panel, panel sektöründe Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilen ilk şirket oldu.

Şirket açıklamasına göre, Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, küresel bir marka olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan Turquality’nin Marka Destek Programı’na kabul edilen Assan Panel, böylece kendi sektöründe bu programa kabul edilen ilk, inşaat malzemeleri sektöründe ise ikinci firma oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, şirket açısından 2018 yılının oldukça verimli geçtiğini belirterek, sahip oldukları kalite standardının, müşterilerine sunduğu üstün hizmet anlayışı ve risk yönetimi sayesinde bu dönemde pazar payını artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydetti.

Bu yıla da çok güzel bir başlangıç yaptıklarını bildiren Akar, "Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilerek sektörümüzde bunu gerçekleştiren ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu programa kabul edilmemizde hızlı ve kaliteli hizmet anlayışımız, üst seviyede tuttuğumuz iş süreçlerimiz, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve yenilikleri yakından takip ederek hayata geçirmemiz etkili oldu. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayarak global marka gücümüzü artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.