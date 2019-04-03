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Assan Panel, Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildi

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar: - "Şu anda Türkiye’den 67 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve deneyim ile önümüzdeki üç yıl içinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Orta Doğu'ya yapacağımız yatırımlarla yüzde 35 olan ihracat oranımızı, yüzde 50’lere kadar çıkarmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Assan Panel, panel sektöründe Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilen ilk şirket oldu.

Şirket açıklamasına göre, Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, küresel bir marka olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan Turquality’nin Marka Destek Programı’na kabul edilen Assan Panel, böylece kendi sektöründe bu programa kabul edilen ilk, inşaat malzemeleri sektöründe ise ikinci firma oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, şirket açısından 2018 yılının oldukça verimli geçtiğini belirterek, sahip oldukları kalite standardının, müşterilerine sunduğu üstün hizmet anlayışı ve risk yönetimi sayesinde bu dönemde pazar payını artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydetti.

Bu yıla da çok güzel bir başlangıç yaptıklarını bildiren Akar, "Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilerek sektörümüzde bunu gerçekleştiren ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu programa kabul edilmemizde hızlı ve kaliteli hizmet anlayışımız, üst seviyede tuttuğumuz iş süreçlerimiz, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve yenilikleri yakından takip ederek hayata geçirmemiz etkili oldu. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayarak global marka gücümüzü artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Müşterilerimiz bize güveniyor"

Tolga Akar, Assan Panel’in sahip olduğu özelliklerle sadece sektörüne değil ülke ekonomisine de ciddi katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine yaptığımız en önemli katkılardan biri, Türkiye’de regülasyon ve rehabilitasyon anlamında inşaat malzemesi sektöründe piyasalara yön veren lider firmalar arasında olmamız. Bunun yanı sıra yıllık 100 bin tona ulaşan sac ve alüminyum tüketimimizle ülkemiz alüminyum, sac ve demir çelik sektörünün lokomotif şirketlerinden biri konumunda bulunuyoruz. Ekonomimizin ana sektörlerinden birinin inşaat olması nedeniyle bu alana kurumsal firmaların öncülük etmesi ülkemizin sağlıklı gelişimi açısından son derece önemli."

Assan Panel’in Kibar Holding’in yarım asra yaklaşan geçmişinden aldığı güvenirliliğin piyasada tercih edilmelerinin başlıca sebepleri arasında olduğunu aktaran Akar, kalite konusundaki hassasiyetlerinin müşterileri tarafından bilinmesinin de kendilerine büyük bir avantaj sağladığının altını çizdi.

Akar, üretimlerini herhangi bir sorunla karşılaşılmayacak bir mühendislik ve bilgi birikimi ile yaptıklarını belirterek, "Müşterilerimiz kurumsal kimliğimizin farkında. Assan Panel’den aldıkları her ürünün, etiketindekinin tam karşılığı olduğunu biliyor ve bize güveniyorlar." ifadesini kullandı.

- "İhracatı yüzde 50'lere çıkarmayı hedefliyoruz"

Assan Panel’in kendi teknolojisi ve Ar-Ge’si olan, 28 yıllık bir şirket olduğunun altını çizen Akar, yurt dışı pazarlara yönelik planlarına ilişkin, "Şu anda Türkiye’den 67 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve deneyim ile önümüzdeki üç yıl içinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Orta Doğu'ya yapacağımız yatırımlarla yüzde 35 olan ihracat oranımızı, yüzde 50’lere kadar çıkarmayı hedefliyoruz.” bilgilerini verdi.

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Assan Panel Kibar Holding

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