FİNANS

AssisTT, Rize'deki çağrı merkezinde 250 kişiye daha istihdam sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

AssisTT, Rize lokasyonunda 250 kişiye daha istihdam sağlayarak Rize'deki toplam çalışan sayısını 450'den 700'e çıkaracak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Rize lokasyonunda 250 kişiyi daha işe alacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu artışla birlikte Rize’de mevcutta 450 olan AssisTT çalışanlarının sayısı 700’e yükselecek.

Rize'de Türk Hava Yolları ve Türk Telekom Evde İnternet projeleri için hizmet sunan AssisTT, yeni işe alımlarla birlikte Sağlık Bakanlığı'na bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesi için de hizmet verecek.

AssisTT’in Rize lokasyonundaki iş fırsatına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için mülakat tarihleri 28 Mayıs-1 Haziran olarak belirlendi.

Rize lokasyonundaki kariyer fırsatları için adaylar, www.assisttkariyerim.com ve www.kariyer.net üzerinden öz geçmişleri ile başvuruda bulunabilecek.

Adaylarda 18-35 yaşları arasında ve en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca, düzgün diksiyon, etkili iletişim, ikna ve analiz yeteneği, vardiyalı çalışmaya uyum, hedef odaklılık, zaman yönetimi yetkinlikleri de dikkate alınıyor. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olanların başvuruları kabul ediliyor.

AssisTT, yatırımlarını büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’ya yönlendirerek gençlere nitelikli iş olanağı sağlıyor. AssisTT, sosyal gelişime sağladığı desteğin yanı sıra Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sunuyor.

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AssisTT Türk Telekom

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