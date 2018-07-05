"Astana Finans Merkezi" resmen açıldı

ASTANA (AA) – Kazakistan’ın başkenti Astana’yı bölgenin önemli finans merkezlerinden biri haline getirmesi planlanan “Astana Finans Merkezi” düzenlenen törenle açıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ev sahipliğinde Astana’da düzenlenen törene, birçok ülkeden bakan ve yetkilinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Nazarbayev, açılış töreninde yaptığı konuşmada, gerçeğe dönüşmesi için uzun süredir emek verdikleri Astana Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarına işaret ederek, “Ülkemiz yalnızca 27 yaşında ancak bugün bu tarihi açılışla halkımız refah dolu bir yaşama doğru önemli bir adım atmış oldu.” dedi.

Astana Finans Merkezi Müdürü Kayrat Kelimbetov da Çinli İpek Yolu Fonu gibi hissedarların projede hissedar olduklarına işaret ederek, “Astana Finans Merkezi aracılığıyla, Kazakistan’a daha önce gelmeyen yatırımcıları cezbederek ülkemizde ilk 10 yılda on milyarlarca dolarlık yatırımı çekmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Açılmadan önce 55 şirketin merkeze kayıt olduğuna işaret eden Kelimbetov, 2020’ye kadar toplam 500 şirketin merkeze kaydolmasını beklediklerini anlattı.

Astana’da bir uluslararası finans merkezinin kurulmasına ilişkin kararname, Nazarbayev tarafından 2015’te imzalanmıştı. Astana Finans Merkezi’nin tüm Orta Asya merkezine yönelik finans merkezi olması hedeflenirken, uluslararası yatırımcılara özellikle bazı vergi ve mevzuat kolaylıkları sağlanarak ülkeye yatırım çekilmesi amaçlanıyor.

