"Astana Hub" Uluslararası Teknoparkı faaliyette

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Astana Hub" Uluslararası İnternet Teknolojileri (IT) Startup Projeleri Teknoparkı faaliyete başladı.

Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı alanında kurulan teknoparkın açılış törenine, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Başbakan Bakıtcan Sagintayev ve bazı kabine üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Nazarbayev, yaptığı konuşmada, teknoparkın faaliyetlerinin resmen başladığını duyurarak, vatandaşları yenilikçi teknolojilerin gelişmesine aktif bir şekilde katılmaya davet etti.

Dijitalleşmenin ülkelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde kilit faktörlerden biri haline geldiğine işaret eden Nazarbayev, "Kazakistan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında elektronik devlet hizmetlerini uygulamaya başlayan ilk ülkedir." dedi.

Halkın yüzde 75'inin elektronik sağlık karnesine sahip olduğunu belirten Nazarbayev, ülkedeki okulların yüzde 90'ına dijital eğitim kaynaklarının sağlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ekonomik alanda dijitalleşme teknolojilerinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı çalışmaların yapılmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in talimatıyla EXPO 2017 fuar alanında oluşturulan Astana Hub Teknoparkı, ülke ekonomisini yüksek teknolojik projelerle desteklemeyi hedefliyor.

