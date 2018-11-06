FİNANS

"Astana Hub" Uluslararası Teknoparkı faaliyette

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın başkenti Astana'da kurulan teknopark resmen açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Astana Hub" Uluslararası İnternet Teknolojileri (IT) Startup Projeleri Teknoparkı faaliyete başladı.

Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı alanında kurulan teknoparkın açılış törenine, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Başbakan Bakıtcan Sagintayev ve bazı kabine üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Nazarbayev, yaptığı konuşmada, teknoparkın faaliyetlerinin resmen başladığını duyurarak, vatandaşları yenilikçi teknolojilerin gelişmesine aktif bir şekilde katılmaya davet etti.

Dijitalleşmenin ülkelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde kilit faktörlerden biri haline geldiğine işaret eden Nazarbayev, "Kazakistan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında elektronik devlet hizmetlerini uygulamaya başlayan ilk ülkedir." dedi.

Halkın yüzde 75'inin elektronik sağlık karnesine sahip olduğunu belirten Nazarbayev, ülkedeki okulların yüzde 90'ına dijital eğitim kaynaklarının sağlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ekonomik alanda dijitalleşme teknolojilerinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı çalışmaların yapılmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in talimatıyla EXPO 2017 fuar alanında oluşturulan Astana Hub Teknoparkı, ülke ekonomisini yüksek teknolojik projelerle desteklemeyi hedefliyor.

Ünlü oyuncudan üstsüz protestoÜnlü oyuncudan üstsüz protesto
Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 
Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacakTürkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana Hub Uluslararası Teknoparkı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpek ameliyat ipliği için 'melek yatırımcı' aranıyor

İpek ameliyat ipliği için 'melek yatırımcı' aranıyor

Mahmudiye çileğinde sezonun son hasadı yapılıyor

Mahmudiye çileğinde sezonun son hasadı yapılıyor

Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 

Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 

Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

TSB: Otomotik katılımda hedefimizin gerisindeyiz

TSB: Otomotik katılımda hedefimizin gerisindeyiz

Peng Liyuan, Bill Gates ile görüştü 

Peng Liyuan, Bill Gates ile görüştü 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.