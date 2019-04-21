FİNANS

Aston Martin ve Total’den yeni işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

Aston Martin ve Total’in 2016’dan bu yana devam ettikleri işbirlikleri kapsamında Aston Martin Ar-Ge ve modellerin ilk yağ dolumlarında Total QUARTZ motor yağları ürün serisi kullanılacak.

İstanbul, 21 Nisan (DHA) - Aston Martin ve Total’in 2016’dan bu yana devam ettikleri işbirlikleri kapsamında Aston Martin Ar-Ge ve modellerin ilk yağ dolumlarında Total QUARTZ motor yağları ürün serisi kullanılacak.
Birleşik Krallık merkezli otomobil üreticisi Aston Martin, madeni yağ sektörünün öncü markalarından Total ile işbirliğini yeniledi. İki şirket arasında Haziran 2019’a kadar devam edecek olan işbirliği kapsamında Aston Martin’in tüm modellerinde Total QUARTZ motor yağları ürün serisinin kullanılmasının yanında birçok yeni projeye de imza atılacak. Total ayrıca, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) boyunca Aston Martin Yarışları'nı destekleyerek şirketin “Resmi Madeni Yağ ve Teknik Ortağı” olacak.

Büyük başarı bekleniyor

Aston Martin Racing GT-FIA World Endurance Championship yarışlarında başarı elde eden Aston Martin ve Total, bunlara yenilerini eklemeyi hedeflerken iki markanın motorsporlarında gerçekleştirdiği ortaklıkları ayrıca Ar-Ge tarafından da devam edecek.

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