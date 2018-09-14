ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

Türkiye'de ihtiyaçtan fazla çiğ süt olduğunu söyleyen Çallı, "Bir kere ülkemiz çiğ süt üretimi açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. Giderek gelişen süt ve süt ürünleri sanayimiz üreticimizin sütünü işleyerek ürettiği süt ve süt ürünlerini, hem iç pazara hem de ihracat pazarlarımıza ulaştırmaktadır. Süt sanayimizin kaliteli üretimi de AB’nin verdiği ihracat onayı ile tescil edilmiştir. Bugün 15’e yakın firmamız AB’den ihracat onayı almış durumdadır. Aynı şekilde ASÜD üyesi olan bazı firmalarımız da yıllardır Amerika Birleşik Devletleri’ne peynir gibi önemli kalemlerde süt ürünü ihracatı yapmaktadır" dedi.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı dün basında yer alan 'Türkiye, Amerika’dan süt ürünleri ithalatı yapacak' başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL,(DHA) - AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, "Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken ‘bu ülkeden Türkiye’ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı’ şeklindeki ifadelerle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin aklını karıştırmaya gerek yoktur" dedi.

"UZLAŞIYA VARILMASI SÜT İTHALATININ YAPILACAĞI DEĞİL, YAPILABİLECEĞİ ANLAMINA GELİR"

"Bize düşen süt sektörünün çiftçisiyle sanayicisiyle birlikte çalışarak Türk çiftçisinin ürettiği çiğ sütün kalitesini arttırmak ve çok daha fazla ülkeye ihracat yapmaktır" diyen Çallı, şöyle konuştu:

"Bu günlerde medyanın gündeminde olan konu Veteriner Sağlık Sertifikaları hususunda iki ülkenin gereklilikleri görüşüp bir anlaşmaya vardığı şeklinde açıklanabilir. Birçok ülke ile bu şekilde sağlık sertifikaları hususunda anlaşmaya varılmış veya görüşmeler sürmektedir. Görüşmelere devam edilen ülkeye örnek olarak Çin Halk Cumhuriyetini verebiliriz.

Sertifika formatları Bakanlığın internet sitesinde görülebilir. Bu durum Amerika’nın ülkemize sınırsız ve gümrüksüz bir şekilde süt ve süt ürünü satabileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Kaldı ki uzlaşıya varılması süt ithalatının yapılacağı değil, yapılabileceği anlamına gelir. Ülkemiz üreticisi süt ürünlerinde gümrük vergileri ve ilgili regülasyon ile korunmaktadır."

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