FİNANS

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, "Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken ‘bu ülkeden Türkiye’ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı’ şeklindeki ifadelerle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin aklını karıştırmaya gerek yoktur" dedi.

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

İSTANBUL,(DHA) - AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, "Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken ‘bu ülkeden Türkiye’ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı’ şeklindeki ifadelerle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin aklını karıştırmaya gerek yoktur" dedi.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı dün basında yer alan 'Türkiye, Amerika’dan süt ürünleri ithalatı yapacak' başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de ihtiyaçtan fazla çiğ süt olduğunu söyleyen Çallı, "Bir kere ülkemiz çiğ süt üretimi açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. Giderek gelişen süt ve süt ürünleri sanayimiz üreticimizin sütünü işleyerek ürettiği süt ve süt ürünlerini, hem iç pazara hem de ihracat pazarlarımıza ulaştırmaktadır. Süt sanayimizin kaliteli üretimi de AB’nin verdiği ihracat onayı ile tescil edilmiştir. Bugün 15’e yakın firmamız AB’den ihracat onayı almış durumdadır. Aynı şekilde ASÜD üyesi olan bazı firmalarımız da yıllardır Amerika Birleşik Devletleri’ne peynir gibi önemli kalemlerde süt ürünü ihracatı yapmaktadır" dedi.

"UZLAŞIYA VARILMASI SÜT İTHALATININ YAPILACAĞI DEĞİL, YAPILABİLECEĞİ ANLAMINA GELİR"

"Bize düşen süt sektörünün çiftçisiyle sanayicisiyle birlikte çalışarak Türk çiftçisinin ürettiği çiğ sütün kalitesini arttırmak ve çok daha fazla ülkeye ihracat yapmaktır" diyen Çallı, şöyle konuştu:

"Bu günlerde medyanın gündeminde olan konu Veteriner Sağlık Sertifikaları hususunda iki ülkenin gereklilikleri görüşüp bir anlaşmaya vardığı şeklinde açıklanabilir. Birçok ülke ile bu şekilde sağlık sertifikaları hususunda anlaşmaya varılmış veya görüşmeler sürmektedir. Görüşmelere devam edilen ülkeye örnek olarak Çin Halk Cumhuriyetini verebiliriz.

Sertifika formatları Bakanlığın internet sitesinde görülebilir. Bu durum Amerika’nın ülkemize sınırsız ve gümrüksüz bir şekilde süt ve süt ürünü satabileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Kaldı ki uzlaşıya varılması süt ithalatının yapılacağı değil, yapılabileceği anlamına gelir. Ülkemiz üreticisi süt ürünlerinde gümrük vergileri ve ilgili regülasyon ile korunmaktadır."

(FOTOĞRAF)

PARTNER Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık
Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başındaAlüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında
'Romanya pazarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz''Romanya pazarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında

Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında

'Romanya pazarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz'

'Romanya pazarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz'

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.